Помер Герой України Олександр Петраковський: за його життя боролися понад 7 років

"Після тривалої боротьби за життя відійшов у вічність випускник Національної академії сухопутних військ Герой України підполковник Олександр Петраковський. Він був, є і залишатиметься завжди справжнім прикладом служіння Українському народові, взірцем мужності та честі. У першу чергу для сьогоднішніх вихованців і всього колективу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного", - написав Ткачук.

Він розповів, що 20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Петраковського забезпечувала проходження колони техніки Збройних Сил і сил добровольчого батальйону "Айдар" в аеропорт Луганська.

В районі населеного пункту Щастя вони виявили засідку і вступили в бій, і це забезпечило проходження колони запасним шляхом. У бою Олександр Петраковський отримав важке поранення голови, але продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце.

Результати поранення виявилися для Петраковського жахливими. Він довго пробув у комі, потім були зроблені десятки дуже складних хірургічних операцій і тривала і дорога реабілітація.

"Довгі сім років Саша, його рідні та близькі, десятки волонтерів та благодійників боролися за життя Героя. Довгі сім років ми молилися за його швидке одужання і повернення на службу. Однак смерть забрала його у нас...", - додав Ткачук.

За самовіддану службу і хоробрість Петраковський за Указом Президента України від 4 грудня 2014 року був нагороджений найвищою нагородою – званням Героя України.