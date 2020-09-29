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Помер геніальний український фотограф, який робив портрети Марії Примаченко

Автор: Світлана Мащенко

Фотограф Віктор Марущенко помер після тяжкої хвороби

Віктор Марущенко, відомий український фотограф помер після боротьби з важкою недугою. Генія не стало в ніч на 29 вересня. Йому було 74 роки.

Про трагедію повідомив в Facebook його колега Ярослав Солоп. Він збирав кошти на лікування Марущенка, про хворобу якого стало відомо у вересні 2020-го.

"Не стало Віктора Марущенка. Велика втрата для України. Дякую всім небайдужим, хто долучився до збору коштів на його лікування. Глибокі співчуття рідним", - написав Солоп.

Віктор Марущенко (фото: Українська правда)

Віктор Марущенко був засновником і директором власної школи фотографії. У його об'єктив свого часу потрапили українська художниця Марія Приймаченко, композитор Валентин Сильвестров, актор і режисер Григорій Гладій та багато інших.

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Згори вниз: Марія Примаченко, Валентин Сильвестров, Григорій Гладій (фото: Українська правда)

Народився художник і фотограф Віктор Марущенко в Новосибірську в 1946 році. У Києві жив з 1951 року. За свою творчу кар'єру став учасником понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні. Учасник бієнале у Венеції і Сан-Паулу. Його знімки знаходяться в колекціях музеїв, галерей та приватних колекціонерів.

Раніше ми писали, що на Закарпатті помер відомий художник.

Також повідомлялося, що у Росії помер оперний співак, який прославився завдяки шоу "Криве дзеркало".

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