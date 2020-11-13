Помер епатажний український музикант, що послав суддів Х-Фактор: йому було лише 28

Філіп Левшин, епатажний український музикант, помер вранці 12 листопада після серії складних операцій. У молодого чоловіка зупинилося серце. Артисту в 2016 році поставили важкий діагноз - панкреонекроз підшлункової залози з відмовою життєво важливих органів.

Він переніс тоді близько 20 хірургічних втручань і втратив 20 кг ваги. Через рік хвороба відступила, і музикант продовжив випускати кліпи, основною ідеєю яких є вміння цінувати життя. Про смерть Філіпа пишуть його друзі в Facebook.

"Після серії складних операцій, які були протягом останніх двох тижнів, серце Філіпа не витримало і зупинилося... Філіп був дуже позитивною людиною, талановитим автором, співаком, шоуменом, багато хто його знав по телевізійним проєктам. Кілька років тому він уже здолав хворобу, але в цей раз панкреатит все ж переміг..." - пише Борислава Білоцерківська.

Філіп Левшин (фото: facebook.com/philippe.levshin)

У Філіпа залишилася тільки мама. Друзі просять допомогти рідній людині впоратися з горем.

"Для тих, хто хоче допомогти в цей складний час, залишаю карту мами: ПриватБанк 5168 7554 3605 4569 (Тетяна Селюкова)", - додала Білоцерківська.

Філіп народився 8 жовтня 1992 року в Києві. З 2010 по 2015 навчався в Київському національному університеті культури і мистецтв.

У 2011 році вперше засвітився в якості скандального учасника другого сезону шоу "Х-Фактор", який послав членів журі.. Під час виконання пісні журі обурила наявність бек-вокалу, що не відповідає правилам шоу. Після цього йому було запропоновано заспівати акапельно, однак судді знову залишилися не задоволені.

У відповідь Філіп відповів суддям "Fuck you!", пощадив лише Сосєдова фразою "You're cool". "Fuck you!" отримав і звукорежисер, який не зумів заглушити бек-вокал.

Філіп Левшин на "Х-Фактор" в 2011 році

Тим не менше після скандалу на "Х-Фактор" справи Левшина в музиці пішли вгору, і він почав співпрацювати з відомим українським продюсером Юрієм Фальосою (екс-продюсер і екс-чоловік Ані Лорак), Левшин випустив ряд кліпів, серед яких "Я більше не можу", "Ностальгія", "Лечу на море".

У січні 2016 року взяв участь у пред-кастингу на Євробачення. Там він бігав по павільйону з мишачими вухами, і стверджував, що записав мега-хіт, який навіть сподобався продюсеру Тейлор Свіфт.

Філіп Левшин, "Лечу на море"

Після перенесених в квітні 2016-го операцій Левшин в 2018-му засвітився на Першому каналі (росТБ) у рамках шоу "Чоловіче/Жіноче. Ляльки", куди він прийшов з мамою, і розповідав, що йому в житті не вистачає дружньої любові і підтримки.

У 2019 році Левшин змінив псевдонім на "Його Високість Філіп", під яким випустив скандальний кліп "Принц шоу-бізу" і заявив, що погодив дану змінау з Кіркоровим, який навіть придбав у нього кілька треків.

Філіп Левшин, "Принц шоу-бізу"

Друзі тепло відгукуються про позитивного хлопця.

"Моя мила, дорога, світлий мегалюдина! Як же так, дорогий!? Твій позитив і харизма заряджали і будуть заряджати... Не хочу і не можу повірити! Приходь хоча б у сні... R. I. P..." - пише Наталя Мазур.

"Найсвітліший, самий добрий, самий теплий, самий щирий хлопець, якого я зустрічала в своєму житті... Як так то, Філіпушка... Чому найкращі йдуть так рано... Не можу повірити в те, що тебе більше немає з нами... Не можу усвідомити..." - пише Марія Жованик.

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