Помер Дієго Марадона: за що генія футболу і бунтаря по життю любили мільйони

Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років - серце легендарного аргентинського футболіста і тренера зупинилося в результаті серцево-легеневого нападу.

Колишній нападник збірної Аргентини, каталонської "Барселони" і "Наполі" помер вранці в своєму будинку в Тигрі в Буенос-Айресі всього через два тижні після виписки з лікарні. Про це передає Daily Mail.

Так, в клініці спортсмену зробили операцію по видаленню тромбу в мозку.

Марадона завоював любов багатьох мільйонів за свої блискучі футбольні навички, але також був відомий своїм диким способом життя поза грою.

Дієго Армандо Марадона, який вважається одним з найвизначніших футболістів всіх часів, допоміг Аргентині виграти чемпіонат світу в 1986 році. Тоді спортсмен став чемпіоном світу.

Дієго Марадона (фото: Legion Media)

Своє знамените прізвисько "Рука Бога" Марадона отримав після того, як став автором голу у ворота збірної Англії, забивши м'яч у ворота суперників рукою. Це сталося 22 червня 1986 року на 51-й хвилині чвертьфінального матчу Чемпіонату світу з футболу в Мехіко. До речі, в цій грі футболіст забив також "Гол сторіччя", визнаний найкращим в історії чемпіонатів світу.

Відео: Марадона забив гол рукою на матчі Аргентина - Англія у 1986 році

Перемога на цьому матчі стала для нього вершиною кар'єри футболіста.

Загалом для збірної Аргентини Марадона забив 34 голи в 91 матчі.

Він також виступав за клуби "Архентінос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севилья2 і "Ньюэллс Олд Бойз".

Відео: Найкращі голи Марадони

Марадона також був добре відомий тим, що вів дикий спосіб життя під час і після ігрових днів, а також потрапляв у скандали через свою наркотичну залежність. Був замішаний в декількох судових розглядах, включаючи арешт у квітні 1991 року за зберігання кокаїну і дворічний умовний термін, отриманий ним у 1999 році за стрілянину з пневматичної гвинтівки по журналістах влітку 1994-го.

Відео: Марадону "застукали" з наркотиками на лавці під час матчу, а співробітники намагалися затулити собою камери

Після відходу на пенсію кілька разів потрапляв до лікарні. Легендарний спортсмен у 2000 році мало не помер від серцевої недостатності, викликаної кокаїном, і пройшов роки реабілітації.

У 2005 році він переніс операцію обхідного шлункового анастомозу, щоб схуднути, і через 2 роки був знову госпіталізований через алкогольний гепатит.

Дієго Марадона (фото: Legion Media)

Він також захворів на останньому чемпіонаті світу в РФ, де його зняли, коли він втрачав свідомість в ложі для керівників, коли Аргентина перемогла Нігерію в групі D.

Незадовго до смерті адвокат Марадони Матіас Морлахас заявив, що 60-річна зірка футболу продовжить лікування від алкогольної залежності.

Дієго Марадона (фото: soccer0010.com)

Очікувалося, що Дієго буде жити в будинку поруч зі своїми старшими доньками.

Дієго Марадона зі своїми доньками (фото: Dynamo.kiev.ua)

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