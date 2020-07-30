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Помер 10-річний хлопчик, якого рік тому збила машина поліції

Конотоп, Четвер 30 липня 2020 10:23
Помер 10-річний хлопчик, якого рік тому збила машина поліції
Помер хлопчик, збитий машиною поліції (колаж РБК-Україна)

Після отриманих травм дитина впала у кому

У Конотопі помер 10-річний Артем Григорець, якого в червні 2019 року збила машина поліції. Як виявилося, за кермом був не поліцейський, а інша людина. Зараз справа по ньому розслідує ДБР. Після аварії у нього діагностували ушкодження голови, грудної клітини та черевної порожнини. Спочатку малого лікували в лікарні Конотопа, пізніше в Києві. Через отримані травми хлопчик упав у вегетативний стан.

Вдома батьки йому робили масажі і вправи. У березні стан дитини значно покращився, він навіть ставав на ноги.

Але 29 липня серце школяра зупинилося. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, що ДТП сталося 7-го червня 2019 року. Ввечері 13 червня дитину доставили спеціалізованим санітарним транспортом в лікарню "Охматдит". Тоді суд призначив поліцейському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з можливістю звільнення під заставу в 58 тисяч гривень. Також підозрюваного відсторонили від займаної посади.

Помер хлопчик, якого минулого літа збила машина поліції

Як ми раніше писали, у Криму окупанти назвали причину смерті трирічного сина політв'язня Сулейманова.

Також ми повідомляли, що у Львові помер однорічний хлопчик з-за неправильного діагнозу.

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