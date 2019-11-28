Вмієте за*бувати: скандальний депутат "послала" журналіста

Надія Савченко відповіла журналісту не дуже в доброзичливому тоні
Надія Савченко вирішила "оригінально" відповісти журналісту і послала його подалі. Про це повідомив сам журналіст Сергій Іванов, який брав у екс-депутата інтерв'ю. Інцидент при вимкненій камері він процитував на своїй Facebook-сторінці.
На бекстейджі відбулася така розмова:
- З вас би гарний слідчий вийшов.
- Я і був гарним слідчим.
- Вмієте за*обувати.
- Дякую.
- Аж на*уй послати хочеться.
- Я все роблю для цього.Скріншот поста (facebook.com/applecrysis)
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на діалог між Івановим і колишнім нардепом Савченко.
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