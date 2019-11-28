Вмієте за*бувати: скандальний депутат "послала" журналіста

Надія Савченко послала журналіста (фото: РБК-Україна)

Надія Савченко відповіла журналісту не дуже в доброзичливому тоні

Надія Савченко вирішила "оригінально" відповісти журналісту і послала його подалі. Про це повідомив сам журналіст Сергій Іванов, який брав у екс-депутата інтерв'ю. Інцидент при вимкненій камері він процитував на своїй Facebook-сторінці.

На бекстейджі відбулася така розмова:

- З вас би гарний слідчий вийшов.

- Я і був гарним слідчим.

- Вмієте за*обувати.

- Дякую.

- Аж на*уй послати хочеться.

- Я все роблю для цього. Скріншот поста (facebook.com/applecrysis)

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на діалог між Івановим і колишнім нардепом Савченко.

Співчуваю.

Подружка для Марусі Чурай.

O, боже, щось вже хвилююсь.

О,боже! я тільки сьогодні ходила до неї на сторінку. скучила))

Просто люди думають згідно своїм стереотипам, а Надя їх ламає.

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