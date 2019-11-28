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Умеете за*бывать: скандальный депутат "послала" журналиста

STYLERПерсоны    28.11.2019 - 07:44
Умеете за*бывать: скандальный депутат "послала" журналиста
Надежда Савченко послала журналиста (фото: РБК-Украина)

Надежда Савченко ответила журналисту не в очень дружелюбном тоне

Надежда Савченко решила "оригинально" ответить журналисту и послала его далеко подальше. Об этом сообщил сам журналист Сергей Иванов, который брал у экс-депутата интервью. Инцидент при выключенной камере он процитировал на своей Facebook-странице.

На бекстейдже произошел такой разговор:

- С вас бы вышел хороший следователь

- Я и был хорошим следователем.

- Умеете за*бывать.

- Спасибо.

- Даже нах*й послать хочется.

- Я все делаю для этого.

Умеете за*бывать: скандальный депутат &quot;послала&quot; журналистаСкриншот поста (facebook.com/applecrysis)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на диалог между Ивановым и бывшим нардепом Савченко.

  • Співчуваю.
  • Подружка для Марусі Чурай.
  • O, боже, щось уже хвилююсь.
  • О,боже! я только сегодня ходила к ней на страничку. соскучилась))
  • Просто люди думают сообразно своим стереотипам, а Надя их ломает.

Умеете за*бывать: скандальный депутат &quot;послала&quot; журналистаСкриншот комментариев

Напомним, что Савченко стала ведущей шоу Комментатор. Верховная Рада с инсайтом. Она будет комментировать работу и принятие законов Рады и рассказывать о секретах украинского парламента.

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