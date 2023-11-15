Любимые персонажи с детства возвращаются: Покемоны стали героями коллекции украшений

Покемоны – это одни из любимых героев не одного поколения детей, ведь это настоящая классика. Мультики, игры, мягкие игрушки – все это каждый помнит и может увидеть и сейчас. А вот украшения, это что-то новенькое.

О том, какой мировой бренд выпустил коллекцию украшений с Покемонами и как она выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт бренда.

Персонажи покемонов стали основой для создания украшений

Всемирно известный бренд ювелирных украшений Tiffany&Co анонсировал новую коллекцию с покемонами. Этой новостью создатели, конечно, удивили многих своих поклонников, ведь раньше они не выпускали подобного.

Известно, что коллекция будет капсульной, что очень удобно для пользования и создания образов. В нее входит 9 украшений - это кулоны и колье с главными героями. Которыми стали шесть легендарных покемонов: Пикачу, Чармандер, Сквиртл, Джиглипафф, Кубоне и Миу.

Покемоны стали героями коллекции украшений (фото: официальный сайт Tiffany)

Вдохновившись коллекционированием бренда Pokémon, дизайнеры Tiffany создали ожерелье из оксидированного серебра с бриллиантами, на котором изображены все шесть покемонов.

Таким образом они воспроизвели культовый желтый цвет Пикачу в двух версиях бусы разных размеров, одна с маленькими, а другая с большими, они доступны в 18-каратном желтом золоте с бриллиантовыми вставками.

Основная идея художника Дэниела Аршама и бренда - показать важность переосмысления повседневных предметов как археологических открытий из мнимого будущего.

"Это мое последнее сотрудничество с Tiffany & Co. Ее задача - это сочетание поп-культуры, изысканных ювелирных украшений и искусства. Покемон остается популярным с тех пор, как я был ребенком. Эта капсульная коллекция отмечает то влияние, которое эти герои оказали на мою работу. И, конечно, мое давнее партнерство с таким историческим брендом, как Tiffany & Co. И то и другое неразрывно связаны с культурным наследием прошлого, настоящего и будущего", - отмечает Аршам в презентации.

Покемоны стали героями коллекции украшений (фото: официальный сайт Tiffany)