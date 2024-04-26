Ваш любимец это оценит. Вот 9 способов сказать люблю "кошачьим языком"

Научитесь посылать "кошачьи поцелуи"

Кошки выражают доверие и покой с помощью взгляда. Некоторые называют это медленным морганием, другие называют это "поцелуями котенка". Итак, посмотрите на своего кота, медленно закрыв глаза наполовину, а затем постепенно открывая их снова. Так вы скажете "Я люблю тебя" по-кошачьи.

Создайте распорядок дня

Создать предполагаемый распорядок дня, например постоянное время приема пищи, игровые сеансы, за которыми следуют вкусные угощения, а также моменты отдыха для объятий или ухода.

Играйте со своим котом

Кошки - хищники, поэтому лучшие игры, в которые можно играть с вашим любимцем - это охота и ловля. Используйте для игр палочки, мячи, игрушки-мышки и т. д. После того, как кошка насладится играми, вы можете вознаградить ее угощением.

Обеспечьте кота питательной пищей

Еда кота должна быть питательной и богатой животными белками. Для дополнительного элемента охотничьего развлечения во время еды подумайте о включении пищевых головоломок или ковриков для лизания. Чтобы узнать больше об идеальной диете вашей кошки или сколько и как часто кормить ее, проконсультируйтесь с ветеринаром. Они могут помочь вам выбрать высококачественный корм, отвечающий индивидуальным потребностям вашей кошки.

Регулярно расчесывайте кота

Если у вашего кота длинная шерсть, то регулярно расчесывайте его специальной щеткой. Это поможет избежать спутанной шерсти. Иногда коты могут даже облизать хозяина в благодарность.

Впрочем, некоторые процедуры ухода могут вызвать стресс и негативные ассоциации у животного. Следите за поведением кота и не делайте ничего принудительно.

Не требуйте ласки от кота

Кошки искусны в невербальном общении. Хозяева должны знать, что медленное моргание, мурлыканье, расслабленная поза указывают на то, что они открыты для привязанности. А если кот активно виляет хвостом, опустил уши, расширил зрачки - это четкие сигналы "стоп". Уважение границ вашего кота укрепляет доверие и помогает ему чувствовать себя в безопасности дома.

Правильно гладьте кота

Сначала протяните руку и терпеливо дождитесь, пока кот подойдет. Начните с нежных поглажений вокруг головы, подбородка и щек. Это зоны с благоухающими железами, и они, как правило, являются самыми любимыми местами, чтобы их чесать, царапать и гладить. Избегайте живота, ног и хвоста. Делайте короткие перерывы, когда гладите своего кота.

Вознаграждайте своего кота

Вознаграждая желаемое поведение с помощью лакомства и похвалы, вы не просто обучаете манере или даже веселым трюкам, вы научитесь общаться со своим котом. Однако имейте в виду, что эксперты рекомендуют ограничить лакомство до 10% суточной потребности кота в калориях.

Используйте положительное общение

Кошки интуитивно улавливают настроение, энергию и интерпретируют намерения жестами и тоном голоса. Одно исследование даже показало, что кошки чаще реагируют на высокие, напевные тона, то есть детский разговор. С другой стороны, громкие звуки, резкие жесты и высокие тона могут представлять угрозу.