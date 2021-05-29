Схеми турфірм для обману клієнтів: як не влетіти на гроші

Знижки на тури

Турфірма пропонує знижку туристам на 10-15% від реальної вартості поїздки. Спочатку таке бронювання підозр не викликає: оплата йде на рахунок турагентства і клієнт отримує дані про бронь готелю. Однак напередодні від'їзду бронь знімається. Турфірма пояснює це овербукінгом і швидко змінює місце проживання. На місці виявляється, що туриста поселили не в готель з 4 зірками, а страшний готель в декількох км від моря.

Насправді бронь знімається через те, що турфірма не оплатила поїздку. Замість неї агенти швиденько продають дешевшу поїздку з розрахунком на те, що клієнт на валізах погодиться на будь-який варіант. Різницю між дорогим і дешевим туром агентство залишає собі.

Для того, щоб не потрапити в таку ситуацію, не варто вірити у величезні знижки турфірми. Агент може надати знижку тільки за рахунок своєї комісії, а тури замовляють зазвичай в одних і тих же операторів. Просіть в агента номер заявки й перевіряйте статус броні самостійно, якщо виникли сумніви. Якщо немає інфо про оплату - варто прояснити питання до виїзду з дому.

Пропонують непотрібні страховки та відсутній договір

Наприклад, клієнту можуть запропонувати страховку від невиїзду, якщо це стосується країни, в яку віза необхідна. Зазвичай всі ці клопоти бере на себе турфірма, але буває так, що у візі відмовляють. На практиці клієнту кажуть, що проблеми сталися в консульстві та пропонують путівку в безвізову країну – за ті ж гроші.

Насправді агент не відправляє запит на візу, а просто кладе в кишеню гроші за візовий збір і страховку. А клієнт погоджується на заміну туру, щоб не пропадала відпустка. Перевіряйте всі поліси та страховки, які вам оформляє агент і вимагайте паперові варіанти, оскільки страховка може входити у вартість путівки, але за фактом – її просто немає. І погано, якщо ви про це дізнаєтеся у чужій країні.

Обов'язково вимагайте складання договору з турфірмою, яка відправляє вас відпочивати. Відсутність договору - привід насторожитися.

Повернення грошей за невикористаний тур

Форс-мажори трапляються у всіх і буває так, що поїхати відпочивати клієнт не може і відмовляється від туру. Повернути гроші можна тільки, але доведеться витратити на це багато нервів і часу.

Є варіанти перенесення туру на більш пізній термін, повернення частини коштів на подорож - залежить від кожного конкретного випадку. З турфірмою зазвичай підписується договір - уважно його читайте і перевіряйте кожен пункт.

Реклама, яка не відповідає дійсності

Агент при підборі туру розповідає про шикарний готель, про красиві та затишні ресторанчики, про близькість моря – що завгодно, тільки б клієнт погодився купити путівку. На місці виявляється, що море в 3 км від готелю, жодного пристойного ресторану в радіусі 5 км, а всі обіцяні зручності відсутні.

Агенту вигідно продати дорогу путівку та отримати комісійні, і решта недобросовісного працівника мало хвилює. Завжди є задоволені туристи й незадоволені й претензії завжди можна списати на претензійність туриста. Повернути витрачені кошти в таких ситуаціях практично неможливо, оскільки турфірма буде стверджувати, що ви самі бачили, що купували.

Щоб не потрапити в таку ситуацію – витратьте кілька годин і пошукайте опис готелів та екскурсій на сайтах, почитайте відгуки, Подивіться інформацію про місцевість, куди їдете, на інших туристичних порталах.

Є ще один нюанс - агент не може виразно відповісти на ваші запитання і втрачається в описах? Можливо, він нещодавно працює в офісі й дійсно нічого не знає. А можливо, він просто продає кота в мішку і готовий вам пообіцяти будь-які зручності, комфорт і екскурсії.

Оплата за тур на особисту картку працівника турфірми

Таким методом зазвичай користуються шахраї або фірми-одноденки. Є великий ризик потрапити на контору, яка візьме оплату і зникне. Також має насторожити те, що вас просять перерахувати кошти або аванс до підписання договору. Це говорить про те, що турфірма працює "в тіні".

Деякі агенти після звільнення продовжують працювати за старою базою клієнтів, але при цьому не можуть скласти договір або убезпечити вас від багатьох проблем. Будьте обережні, якщо старий перевірений агент пропонує замість рахунка-фактури оплатити путівку на особисту банківську карту.

Після будь-якої оплати працівник турфірми повинен надати клієнту платіжний документ. Якщо його немає, то повернути свої гроші не вийде навіть через суд.

Поспіх і гарячі тури

Низька ціна і прохання швидко оплатити хоча б частину суми – привід насторожитися. Якщо обраний вами тур коштує в середньому від 1500 доларів, але вам його пропонують за 1000 – є ризик шахрайства.

Прохання оплатити швидко, оскільки місця закінчуються в готелі або на рейс літака, вимагає туроператор, приймаюча сторона, ціна актуальна тільки 3 дні – не ведіться, це виверти шахраїв. Поспіх і подібні фрази зазвичай збивають клієнтів з пантелику, і вони втрачають пильність.