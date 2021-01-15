На вулицях Рівного помітили рідкісного лісового жителя (відео)

У Рівному по вулицях гуляла дика тварина (колаж РБК-Україна)

На вулицях Рівного місцеві жителі з вікон побачили рідкісного лісового мешканця. Це було дитинча чи козулі, чи оленя. Тварина бігла і стрибала прямо між будинків.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, люди спочатку подумали, що в місті з'явився олень і його поява була дуже несподіваною. Незабаром тварина з вулиць зникла. Деякі з очевидців розповіли журналістам, що, найімовірніше, дитинча втекло з сусідньої вулиці, де живе на території приватного котеджу.

Подальша доля лісового жителя не повідомляється.

На вулицях Рівного люди побачили рідкісна тварина

Нагадаємо, що козуля - це тварина, розмірами трохи більша домашньої кози. Відноситься до виду оленячих. Як правило, важить вона не більше 35 кг. Довжина тіла 100-136 см, висота в холці – 75-100 см, хвіст маленький 2-4 см. Вуха великі, ноги тонкі і довгі. Морда коротка. Роги є лише у самців.

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