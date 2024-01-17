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Обломок застрял прямо в сердце: в Киеве спасли воина с помощью магнита (фото)

В Киве спасли воина с помощью магнита (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве врачи провели уникальную операцию по удалению металлического обломка из сердца 46-летнего воина. Сделали они это с помощью магнита.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова

Как обнаружили обломок

46-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на значительную одышку и боли в грудной клетке, особенно в области сердца.

Пациент указывал на невозможность полноценного вдоха, к тому же боль становилась все сильнее, появилась удушье. Недавно, находясь в зоне боевых действий, мужчина получил тяжелое осколочное ранение грудной клетки.

На КТ исследовании специалисты увидели обломок значительных размеров - 8×9 мм, застрявший в перикарде (наружная соединительнотканная оболочка сердца - тонкий, но плотный мешок, в котором расположено сердце).

Врачи отметили, что данное специфическое расположение существенно усложняло оперативное вмешательство.

Что применили во время операции

Хирурги решили провести миниинвазивное торакоскопическое удаление металлического обломка с применением магнитного инструментария для эвакуации его из толщи ткани.

Вмешательство произошло из-за небольшого надреза в грудной стенке.

К счастью операция и послеоперационный период прошли без осложнений. Пациент выписан на амбулаторное лечение, где он готовится ко второму, реконструктивному вмешательству.

"Данный клинический случай демонстрирует преимущества сочетания высокотехнологичных хирургических методик и профессионализма медицинского персонала", - говорится в сообщении.

В Киве спасли воина с помощью магнита (фото: facebook.com/surgery.org.ua)

Ранее мы сообщали, что в Украине впервые была проведена уникальная операция на грудной клетке.

Также врачи рассказывали о распространенном состоянии у женщин.

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