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Обломок ракеты пробил череп: во Львове спасают мальчика, который выжил в результате обстрела

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Львов, Вторник 18 октября 2022 12:20
Обломок ракеты пробил череп: во Львове спасают мальчика, который выжил в результате обстрела Врачи во Львове спасли мальчика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове в больнице Святого Николая лечат 12-летнего Стаса, которого едва живым достали из-под завалов дома после ракетного удара

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

В частности, в июне в селе Грушувасе Харьковской области в дом Стаса прилетела вражеская ракета. В тот момент он спал в постели.

"Обломок попал мальчику в голову. Едва живого Стаса из-под завалов доставали папа и спасатели. Ночью россияне открыли огонь по мирному населению. Одна из ракет попала в жилой дом", - говорится в сообщении.

Ребенка немедленно отвезли в больницу в Харькове. Там медики поставили ему диагноз - тяжелая черепно-мозговая травма с дефектом лобной кости длиной 8 см, полученная в результате проникающего ранения. После чего ребенку срочно прооперировали головной мозг.

Обломок ракеты пробил череп: во Львове спасают мальчика, который выжил в результате обстрелаВо Львове спасают парня, едва выжившего в результате обстрела оккупантов (facebook.com/1tmolviv)

Неделю Стас был в коме. Когда пришел в себя, то стало ясно, что он не может ходить и не узнает родных.

В июле мальчика доставили в больницу Львова, где специалисты стабилизировали его состояние.

Для мальчика изготовили индивидуальную пластину, которая повторяет костные структуры черепа, защищает мозг от повреждений и эстетически выглядит.

"Краниопластика - это так называется операция по ее установке - Михаил Ловга с командой нейрохирургов выполняют вместе с нейрохирургом из Калифорнии (США) Michael Sheinberg", - добавили в медучреждении.

Операция прошла удачно. Благодаря кропотливой работе специалистов по реабилитации ребенок снова учится ходить. Равномерно к нему начинает возвращаться память. Уже совсем скоро Стас возобновит обучение в школе.

Обломок ракеты пробил череп: во Львове спасают мальчика, который выжил в результате обстрелаОбломок ракеты пробил череп: во Львове спасают мальчика, который выжил в результате обстрелаОбломок ракеты пробил череп: во Львове спасают мальчика, который выжил в результате обстрела

Во Львове спасают парня, едва выжившего в результате обстрела оккупантов (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что врачи спасли пострадавшего 10-летнего Кирилла, который пострадал, скрываясь от оккупантов.

Также мы писали, что врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое.

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