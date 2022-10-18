Обломок ракеты пробил череп: во Львове спасают мальчика, который выжил в результате обстрела

Во Львове в больнице Святого Николая лечат 12-летнего Стаса, которого едва живым достали из-под завалов дома после ракетного удара

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook .

В частности, в июне в селе Грушувасе Харьковской области в дом Стаса прилетела вражеская ракета. В тот момент он спал в постели.

"Обломок попал мальчику в голову. Едва живого Стаса из-под завалов доставали папа и спасатели. Ночью россияне открыли огонь по мирному населению. Одна из ракет попала в жилой дом", - говорится в сообщении.

Ребенка немедленно отвезли в больницу в Харькове. Там медики поставили ему диагноз - тяжелая черепно-мозговая травма с дефектом лобной кости длиной 8 см, полученная в результате проникающего ранения. После чего ребенку срочно прооперировали головной мозг.

Во Львове спасают парня, едва выжившего в результате обстрела оккупантов (facebook.com/1tmolviv)

Неделю Стас был в коме. Когда пришел в себя, то стало ясно, что он не может ходить и не узнает родных.

В июле мальчика доставили в больницу Львова, где специалисты стабилизировали его состояние.

Для мальчика изготовили индивидуальную пластину, которая повторяет костные структуры черепа, защищает мозг от повреждений и эстетически выглядит.

"Краниопластика - это так называется операция по ее установке - Михаил Ловга с командой нейрохирургов выполняют вместе с нейрохирургом из Калифорнии (США) Michael Sheinberg", - добавили в медучреждении.

Операция прошла удачно. Благодаря кропотливой работе специалистов по реабилитации ребенок снова учится ходить. Равномерно к нему начинает возвращаться память. Уже совсем скоро Стас возобновит обучение в школе.

Во Львове спасают парня, едва выжившего в результате обстрела оккупантов (facebook.com/1tmolviv)