Від укусу німіють кінцівки: в Україні з'явився небезпечний павук (фото)

Небезпечний павук оселився в Дніпропетровській області. Його укуси можуть завдати відчутної шкоди здоров'ю людини і навіть несуть загрозу життю при несвоєчасному зверненні за медичною допомогою. Про це повідомляє видання "Дніпро 24".

Цей вид павука називається "Павук жовтий". Він живе серед сухостою, трав'янистих рослин, і листя, скрученого у трубочку.

Раніше цей вид павука зустрічався лише в Європі, а в Україну потрапив зовсім недавно. Також відомо, що був зафіксований випадок укусу павука.

Павук жовтий становить небезпеку для людини. Якщо його потривожити, він стрибає на людину і проколює їй шкіру. Його укус можна порівняти з укусом оси, однак він більш болючий.

Небезпечний павук з'явився в Україні (Жовтий павук, фото: http://dnepr24.com.ua)

Після атаки павуком у людини може спостерігатися гостра алергічна реакція, підвищується температура тіла. Крім того, болить область укусу і біль поширюється по тілу, після чого починають терпнути ноги.

В особливо небезпечних випадках також спостерігається сильна дратівливість і нервозність. У потерпілих спостерігається гострий пекучий біль, набряк укушеного місця, блювання, запаморочення, озноб, підвищення температури та артеріального тиску.

Зазвичай хворобливі симптоми проходять через 24-30 годин, в іншому випадку необхідна госпіталізація.

Раніше ми повідомляли, що величезний павук вкусив 42-річну жительку села Дем'янці Київської області, коли вона займалася господарством.

Нагадаємо, що доктор Комаровський дав батькам важливі поради про першу допомогу при укусі комах. Він зазначив, що укуси бувають різні - дітей можуть атакувати жалючі комахи і кровоссальні.