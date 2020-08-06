Після укусу кліща його не потрібно здавати в лабораторію: лікар вразив заявою

Українців продовжують атакувати кліщі у місцях відпочинку на природі. Багато людей стурбовані, що ж робити, якщо кліщ все-таки вкусив, чи потрібно здавати шкідника на аналіз в лабораторію. Невролог, аспірант кафедри неврології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені п. Л. Шупика Володимир Костенко повідомив, що цього робити не потрібно.

"Раніше вважалося, що кліща слід перевірити у лабораторії. Але за міжнародними рекомендаціями це нераціонально. Навіть у сертифікованої за всіма правилами лабораторії велика ймовірність отримати недостовірний результат. Людина з хибнонегативним висновком може захворіти, але думати, що все нормально", - сказав медик "Фактам".

Лікар підкреслив, що шанс захворіти дуже малий, якщо ви виявите кліща до 36 годин після його укусу.

"Оскільки кліщі дуже маленькі, то укус можна не помітити. Але шанс захворіти мізерний, якщо протягом 36 годин виявити паразита і з допомогою пінцета прибрати його (робити це потрібно акуратно і повільно)", - зазначив Костенко.

Що робити, якщо після відпочинку на природі все ж "принесли на собі кліща і своєчасно не помітили це:

Звернутися в найближчий травмпункт. Там кліща видалити, обробити місце укусу і нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Якщо немає такої можливості, спробуйте витягнути кліща самостійно. Для цього потрібно повільно тягнути його, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою. Після того, як кліщ видалений, змастіть це місце антисептичним розчином.

Якщо частина кліща залишилася всередині, його необхідно видалити голкою, обробленої антисептиком.

Як раніше ми писали, лікар розповів, кого найчастіше кліщі кусають.