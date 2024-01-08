Экс-футболист сборной Украины неожиданно умер в 42 года

Бывший защитник днепропетровского "Днепра" и ряда других команд Богдан Шершун внезапно отошел в вечность.

Об этом объявил телевизионщик Владимир Зверов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Telegram-канал журналиста .

Экс-футболист и телеэксперт скончался на 43-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна, но ряд ресурсов написал о тяжелой и длительной болезни.

"Очень тяжело. Не стало Богдана Шершуна", – лаконично написал Зверов, сотрудничавший с именитым защитником в телевизионной программе "ПроФутбол".

Шершун завершил профессиональную карьеру в 2014 году. С этого времени он выступал на любительском уровне, защищал цвета сборной Украины среди ветеранов, работал экспертом для медиа. Также бывший футболист получил тренерский диплом УЕФА категории A.

Кто такой Богдан Шершун

Уроженец Хмельницкого, воспитанник футбольной школы "Днепра". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 1997/98.

В составе родной команды завоевал бронзовую медаль Высшей лиги. В 2002-2005 гг. защищал цвета московского ЦСКА. Стал чемпионом РФ, дважды брал Кубок России, побеждал в Суперкубке России и триумфовал в Кубке УЕФА 2004/05. После завоевания евротрофея вернулся в "Днепр".

Также выступал за киевский "Арсенал", криворожский "Кривбасс", "Волынь" из Луцка. В сборной Украины сыграл 4 поединка в 2003-2006 гг., но не попал в финальную заявку национальной команды на ЧМ-2006.