Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через ромів: подробиці

Укрзализныця опинилася в центрі скандалу через попереджувальні оголошення на Центральному залізничному вокзалі в Києві про ромів, які можуть пограбувати мешканців та гостей столиці. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова побачила в цьому дискримінацію і поширення мови ворожнечі щодо представників ромської національної меншини.

У омбудсмена звернулася до УЗ із вимогою вжити заходів щодо усунення таких оголошень. Крім того, зазначалась необхідність провести роботу серед працівників Укрзалізниці, щоб вони своєчасно реагували на подібні оголошення в майбутньому.

Йдеться про оголошеннях "Вас можуть пограбувати цигани", які були встановлені днями в приміщеннях Вокзалу. В Офісі омбудсмана зажадали прибрати такі попередження і нагадали, що згідно зі статтею 68 Конституції України обов'язком кожної людини є не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В повідомленні на сайті відомства наголошується, що зазначені оголошення принижують людську і національну честь і гідність представників ромської національної меншини незалежно від того, чи здійснювали вони протиправні дії чи ні, а також створюють щодо їх напружену, ворожу, образливу і зневажливу атмосферу, призводять до дискримінації та стигматизації

"Між тим реагування Уповноваженого, спрямоване на припинення оприлюднення вказаних оголошень, як таких, що призводять до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, викликало певний суспільний резонанс, зокрема серед відвідувачів фейсбук-сторінки Офісу Омбудсмана", - передали в прес-службі.

Укрзалізниця потрапила у скандал через ромів (Фото: ombudsman.gov.ua)

У Денисової додали, що велике занепокоєння та обурення викликає значна кількість коментарів ксенофобського змісту із закликами до вчинення насильницьких дій щодо ромів.

"Закликаємо до толерантності, гуманності і відстоювання ідеалів мирного співіснування різних груп суспільства", - зазначили у омбудсмана.

Також Денисова звернулася до правоохоронних органів, закликавши вжити "належні заходи щодо попередження та належного розслідування правопорушень".

Треба сказати, що в мережі подібний інцидент із попереджуючим оголошенням про ромів викликав велику кількість обговорень і суперечок.

Фото: скрін коментарів facebook.com/office.ombudsman.ua та facebook.com/KyivOperativ

Як повідомлялося раніше, кілька тижнів тому в Києві помітили кишенькових злодіїв, які орудують біля центрального залізничного вокзалу - роми пограбували дівчину і втекли під захист поліції. Як з'ясувалося, одним із грабіжників був Руслан Хорват, який перебуває в розшуку за десятки крадіжок і за те, що влітку 2019-го прямо у відділенні відірвав плитку з підлоги і проломив голови чотирьом поліцейським.