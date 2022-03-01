Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги: де вони знаходяться

Укрзалізниця з європейськими партнерами організували пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги в Перемишлі та Славкові (Польща).
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, вода, дитячі продукти (їжа, підгузники і т.д.), спальні мішки і каримати.
Пункти прийому навантажених фур в м. Славкові розташовані за адресами:
Rail & Sea Logistics Polska Społka z o. o. Magazyn Logistyczny,
ul. Groniec 1, PL 41-260 Sławków
+48 668 694 890
Для прийому навантажених контейнерів залізницею та автобаном:
Trade & Trans Expert Czaicki і Czaicki Sp.J.
ul. Dębowa Góra 29 41-260 Sławków
+48 691 873 900
Загальні вимоги до вантажу:
1. Вантаж повинен бути на палеті 120х80.
2. Доставлені в термінал контейнер або фура мають оформлений CMR.
3. Призначення вантажу в документах: гуманітарна допомога.
4. Обов'язкова наявність пакувального листа на вантаж (бажано з кодами HS kody/NHM)
5. У документах для доставки на термінал ставимо одержувачем термінал призначення.
Для малогабаритних вантажів – доставка організована пасажирськими поїздами УЗ по ст. Перемишль (Польща):
Вокзал "Перемишль головний", Plac Legionow, 1, з боку 4 колії.
Прохання відправляти заявки повідомленнями в WhatsApp/Viber на номери
+380 (67) 580 22 49
+380 (63) 999 58 69
або на email: uztranzithelp@gmail.com
Нагадаємо, що Укрзалізниця додала додаткові поїзди.
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