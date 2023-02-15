RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Укрзализныця запустила уникальный поезд: первые фото

Фото: в Киеве запустили экспресс для влюбленных (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця запустила особенный пассажирский рейс в Киеве для романтических вояжей. Экспресс "Поезд к тебе" отправился в путешествие вчера, и старт был приурочен ко Дню всех влюбленных.

Об этом 15 февраля передали в пресс-службе УЗ.

Сегодня украинские железнодорожники показали фото необычного рейса - экспресса для влюбленных, который впервые курсировал по столице.

Отмечается, что запуск поезда состоялся под живую музыку, и работники УЗ "были счастливы наблюдать сияющие лица наших пассажиров и искренние объятия, поводы для которых мы так любим дарить украинцам".

Укрзализныця запустила "Поезд к тебе" по случаю Дня влюбленных (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Пары в этом рейсе путешествовали в купе на двоих в романтической атмосфере при зажженных свечах. Угощали пассажиров блюдами от известного шеф-повара.

"Поезд к тебе" запустили в Киеве ко Дню всех влюбленных (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В УЗ добавили, что в настоящее время готовятся к следующим романтическим рейсам уже на будущих выходных.

"Для тех, кто не успел приобрести билеты: обещаем весенние паровозные туры уже совсем скоро, будет тепло, уютно и по графику", - рассказали в Укрзализныце.

Укрзализныця запустила в Киеве экспресс для влюбленных (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця представила новый поезд электрички, и в компании раскрыли, как он выглядит.

А также перед этим мы писали, какой алгоритм действий в случае, если забыли свои вещи в поезде или на вокзале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныцяпоїзди