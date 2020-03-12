В Укрпошті розповіли про роботу в період карантину і доставку посилок

Укрпошта розповіла про роботу під час карантину (колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні для запобігання поширення коронавіруса не вплине на міжнародні поштові доставки

Карантин в Україні через коронавірус, введений з 12 березня на три тижні по 3 квітня, не вплинув на міжнародні поштові доставки. Укрпошта виступила із заявою щодо ситуації з посилками і запевнила, що експорт з нашої країни у всі інші держави проходить без обмежень.

Український державний поштовий оператор зазначив, що посилки доставляють навіть у Китай та Італію, охоплені епідемією COVID-19.

Так, пошта Піднебесної заявила про повернення всього 3-мільйонного штату співробітників China Post до виконання своїх обов'язків.

"З середини березня поштова доставка буде відновлена навіть в провінції Хубей", - йдеться в повідомленні Укрпошти на сторінці в Facebook.

В Італії пошта продовжує надавати всі сервіси доставки, але з деякими нюансами - пріоритетну доставку прискореної пошти з адресою не можна забезпечити, як і надати додаткові сервіси (вручення під розпис).

"Авіарейси з України до інших країн, які напередодні були скасовані, історично ніколи не були залучені у перевезенні експортної пошти з України", - розповіли в Укрпошті.

Також український поштовий оператор зазначив, що щодо ситуації в США і заяви американського президента Дональда Трампа про обмеження переміщення громадян з Євросоюзу в Штати, то ці обставини можуть вплинути на кількість пасажирських авіасполучень в даний період, однак "наші міжнародні партнери мають у своєму розпорядженні й вантажні літаки, які можуть з транзитних пунктів в Європі та Азії доставити пошту до США та інших регіонів".

Так, пояснили в Укрпошті, зберігається можливість залучити комбінований спосіб доставки - автомобільний і авіаційний.

Нагадаємо, що Укрпошта 13 лютого через коронавірус в Китаї призупинила доставку посилок в цю країну, однак вже з 26 лютого відновила прийом всіх видів експортних відправлень до Піднебесної.

Як повідомлялося, в Україні після запровадження карантину 12 березня, щоб запобігти поширенню коронавіруса, ввечері закривають кордони країни, залишивши тільки визначені пункти пропуску.