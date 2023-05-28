Укрпочта отменяет важную услугу: чем ее заменят и сколько это будет стоить

Какая услуга станет недоступной

Речь идет о бандероле. Эта форма отправки документов будет заменена другой.

Бандероль определяется как почтовая отправка, которая может содержать печатную продукцию: бланки, брошюры, книги, плакаты, фотографии, альбомы, печатные средства массовой информации, тетради, блокноты, деловые бумаги, художественную и другую литературу, печатную рекламную информацию. Представляет собой бумажную обертку или открытый конверт, в которых пересылаются почтой книги, журналы, деловые бумаги и т. д.

"Такое нововведение нацелено на упрощение продуктовой линейки услуг почтовой связи... 1 июля 2023 Укрпочта больше не будет принимать и доставлять бандероли", - говорится в сообщении пресс-службы почты.

Чем заменят услугу, и сколько это будет стоить

Отмечается, что отмена бандеролей никоим образом не отразится на кошельках клиентов.

Ведь доставка по Украине бандероли весом до 0,25 кг стоит столько же, сколько и доставка письма аналогичной массы, то есть 18 грн для неприоритетной и 22,5 грн для приоритетной отправки. Стоимость письма и бандероли весом до 1 кг стоит 36 и 45 грн (приоритетное), а весом до 2 кг - 48 и 60 грн соответственно.

К слову, цены указаны без учета НДС.

Если вы уже приобрели марки для отправки бандеролей по Украине или за границу, использовать их нужно до 1 июля.

Нововведение упростит жизнь клиентам Укрпочты

Альтернативой бандеролям, кроме писем, станут малые пакеты и посылки. Интересно, что регистрация посылки, письма или малого пакета занимает меньше времени, поскольку не нужно наклеивать марки для оплаты.

Кроме того, их, в отличие от бандеролей, можно оформить в любое удобное время в "Личном кабинете", еще больше сократив время пребывания в отделении.

Отмена бандеролей будет относиться и к международной доставке. Еще с 1 апреля 2023 была запущена выгодная альтернатива в виде продукта "Малый пакет PRIME", который с 1 июня станет доступен и для США.

Почтовая услуга разработана специально для формата продаж в интернете и уже действует в 67 странах, в том числе в Канаде, Великобритании, Германии, Австралии.

Отметим, что новый ЗУ позволит использовать электронные марки и легализует почтоматы для Укрпочты.