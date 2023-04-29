Украинцы за границей смогут получать пенсию переводами через "Укрпочту"
Украинские переселенцы за границей смогут получать пенсию международными переводами через "Укрпочту".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше", - говорится в сообщении.
Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за рубежом, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.
"Отныне выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО "Укрпочта" осуществлять перевод средств в страну пребывания)", - добавили в правительстве.
Напомним, что украинцы могут подать онлайн заявку на перерасчет пенсии. Это можно сделать на портале "Дія".
Украинцы также могут оформить онлайн пенсию на портале Пенсионного фонда.
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