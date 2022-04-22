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Укрпошта знову продає марку "русский корабль", але її ніхто не може купити

Новость на русском →
П'ятниця 22 квітня 2022 11:08
Укрпошта знову продає марку "русский корабль", але її ніхто не може купити Фото: Марка "русский корабль" від Укрпошти (facebook.com/ukrposht)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні шалений ажіотаж через знамениту марку від Укрпошти про "русский военный корабль". Після зупинки продажу у відділеннях, стартував продаж онлайн, однак сайт тимчасово перестав працювати через великий потік охочих стати власником легендарної марки.

Що трапилося, і коли можна буде купити марку - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, на сайті https://postmark.ukrposhta.ua/ за першу годину було оброблено, сплачено та готово більш 1100 замовлень.

"Максимум виходячи з кількості марок 100 000 та ліміту 1 лист (6 марок) в 1 замовленні - до 15000 замовлень", - повідомив очільник відомства.

Наразі сайт тимчасово недоступний

"Прошу зрозуміти, сайт - це сайт продажу марок, а не Амазон, поки що, був зроблений, враховуючи попит, якого ще не було, для 20000 одночасних користувачів. Враховуючи навіть 3 хвилини на замовлення, це до 300-400 тисяч замовлень на годину", - пише Смілянський.

Через величезний наплив на сайт, а також підозру на атаку, прийом нових замовлень припинено до 13:00.

"Марки ще є. Тому попередньо о 13:00 відкриємо продажі. Я повідомлю про це окремо. Ще раз вибачаюсь за незручності!" - додав гендиректор Укрпошти.

Також він нагадав, що планується випуск нової марки накладом 5 млн примірників.

Про що марка Укрпошти

На марці зображений український військовий на березі, а в морі - російський військовий корабель, який був посланий прикордонником на острові Зміїний за відомим напрямом.

Цікаво, що на зображення потрапив саме крейсер "Москва", який затонув біля берегів Севастополя 14 квітня.

Нагадаємо, що всього за кілька днів було продано близько 700 тисяч одиниць марки. Тоді "Укрпошта" оголосила про припинення продажу у відділеннях.

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Укрпошта марка
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