Укрпошта знову продає марку "русский корабль", але її ніхто не може купити

В Україні шалений ажіотаж через знамениту марку від Укрпошти про "русский военный корабль". Після зупинки продажу у відділеннях, стартував продаж онлайн, однак сайт тимчасово перестав працювати через великий потік охочих стати власником легендарної марки.

Що трапилося, і коли можна буде купити марку - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, на сайті https://postmark.ukrposhta.ua/ за першу годину було оброблено, сплачено та готово більш 1100 замовлень.

"Максимум виходячи з кількості марок 100 000 та ліміту 1 лист (6 марок) в 1 замовленні - до 15000 замовлень", - повідомив очільник відомства.

Наразі сайт тимчасово недоступний

"Прошу зрозуміти, сайт - це сайт продажу марок, а не Амазон, поки що, був зроблений, враховуючи попит, якого ще не було, для 20000 одночасних користувачів. Враховуючи навіть 3 хвилини на замовлення, це до 300-400 тисяч замовлень на годину", - пише Смілянський.

Через величезний наплив на сайт, а також підозру на атаку, прийом нових замовлень припинено до 13:00.

"Марки ще є. Тому попередньо о 13:00 відкриємо продажі. Я повідомлю про це окремо. Ще раз вибачаюсь за незручності!" - додав гендиректор Укрпошти.

Також він нагадав, що планується випуск нової марки накладом 5 млн примірників.

Про що марка Укрпошти

На марці зображений український військовий на березі, а в морі - російський військовий корабель, який був посланий прикордонником на острові Зміїний за відомим напрямом.

Цікаво, що на зображення потрапив саме крейсер "Москва", який затонув біля берегів Севастополя 14 квітня.