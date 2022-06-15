Укрпошта показала дизайн нової марки: як вона виглядає і коли надійде в продаж

Укрпошта оголосила результати голосування і показала, як виглядатиме нова марка "Доброго вечора, ми з України". Розробники врахували побажання українців і додали напис.
Як виглядатиме марка, коли її випустять в обіг - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Як пише гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, перемогу здобула марка з "тракторними військами".
Участь в голосуванні взяло 834 тисяч українців, з яких понад 340 тисяч обрали "наступний філателістичний хіт".
"Щодо переможної теми - за час війни наші люди невпинно постачали ЗСУ трофейні рашистські танки. Чого тільки вартий фермер, який вкрав ворожий танк чи ті люди, які розбирали їх на запчастини, бо "в хазяйстві пригодиться"!" - написав Смілянський.
До дизайну додали напис "Доброго вечора, ми з України", врахувавши побажання значної кількості українців.
Фото: t.me/igorsmelyansky
Друге місце посіла марка "путін, якого зупиняє ЗСУ" з майже 155 тисячами голосів. Ось вона:
Фото: t.me/igorsmelyansky
Марку планують випустити в середині липня, про що додатково буде оголошено додатково.
Буде випущено 5 мільйонів марок 2-х номіналів або 830 000 аркушів по 6 марок (цифра співпадає з кількістю голосів у конкурсі).
Як вам такий дизайн? Пишіть про це в коментарях.
Нагадаємо, що Укрпошта вже випустила дві марки "про корабль": "Русскій воєнний корабль іді на х*й!" й "Русскій воєнний корабль... Всьо!" Обидві викликали шалений ажіотаж і черги з охочих їх придбати.
До слова, Укрпошта також випустить марку на честь перемоги України на Євробаченні.