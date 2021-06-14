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Укрпошта оскандалилася роботою свого відділення в Харкові (відео)

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Харків, Понеділок 14 червня 2021 22:44
Укрпошта оскандалилася роботою свого відділення в Харкові (відео) Колаж РБК-Україна: в Харкові Укрпошта потрапила в скандал
Автор: Styler

У Харкові одне з відділень Укрпошти приймало клієнтів, коли в ньому проходили небезпечні ремонтні роботи. Люди стояли біля операторів компанії, а позаду них чоловік щось пиляв болгаркою, і іскри летіли в різні боки.

Це видно на відео, яке опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".

"Харків. Звичайний день на Укрпошті", - йдеться в описі до відео.

Користувачі мережі прокоментували дане відео.

  • Тому що є закон що воно повинно працювати;
  • На пошті і так вічний дурдом, ще й при такому шумі, так взагалі працювати неможливо;
  • Мужику вухо припекло походу;
  • Вся Україна в одному відео!!!
  • У нас зробили ремонт у відділеннях Укрпошти, краса, саме в залах обслуговування. Приміщення велике, працювали через службовий вхід;
  • Жах, кому ще таке обслуговування потрібно.
  • Ой, та що тут поганого? Люди працюють - молодці, в будь-яких умовах. Інша справа Укрпошта в Одесі, тут просто тупо не працюють!!! А без "пі..лєй" і рухатися не почнуть!!!

Нагадаємо, що в Україні з'явилися шахраї, які обманюють людей через пошту. Вони надсилають Укрпоштою людям посилки післяплатою, за які потрібно заплатити. В результаті людина знаходить в посилці порожній пакунок паперу.

Ми також писали про те, що Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП, але потім довелося виправдовуватися.

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