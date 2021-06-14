Укрпошта оскандалилася роботою свого відділення в Харкові (відео)
Колаж РБК-Україна: в Харкові Укрпошта потрапила в скандал
У Харкові одне з відділень Укрпошти приймало клієнтів, коли в ньому проходили небезпечні ремонтні роботи. Люди стояли біля операторів компанії, а позаду них чоловік щось пиляв болгаркою, і іскри летіли в різні боки.
Це видно на відео, яке опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".
"Харків. Звичайний день на Укрпошті", - йдеться в описі до відео.
Користувачі мережі прокоментували дане відео.
- Тому що є закон що воно повинно працювати;
- На пошті і так вічний дурдом, ще й при такому шумі, так взагалі працювати неможливо;
- Мужику вухо припекло походу;
- Вся Україна в одному відео!!!
- У нас зробили ремонт у відділеннях Укрпошти, краса, саме в залах обслуговування. Приміщення велике, працювали через службовий вхід;
- Жах, кому ще таке обслуговування потрібно.
- Ой, та що тут поганого? Люди працюють - молодці, в будь-яких умовах. Інша справа Укрпошта в Одесі, тут просто тупо не працюють!!! А без "пі..лєй" і рухатися не почнуть!!!
Нагадаємо, що в Україні з'явилися шахраї, які обманюють людей через пошту. Вони надсилають Укрпоштою людям посилки післяплатою, за які потрібно заплатити. В результаті людина знаходить в посилці порожній пакунок паперу.
Ми також писали про те, що Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП, але потім довелося виправдовуватися.