Укрпошта оскандалилася роботою свого відділення в Харкові (відео)

У Харкові одне з відділень Укрпошти приймало клієнтів, коли в ньому проходили небезпечні ремонтні роботи. Люди стояли біля операторів компанії, а позаду них чоловік щось пиляв болгаркою, і іскри летіли в різні боки.

Це видно на відео, яке опублікував Telegram-канал " Україна в шоці ".

"Харків. Звичайний день на Укрпошті", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, що в Україні з'явилися шахраї, які обманюють людей через пошту. Вони надсилають Укрпоштою людям посилки післяплатою, за які потрібно заплатити. В результаті людина знаходить в посилці порожній пакунок паперу.

Ми також писали про те, що Укрпошта похвалилася продажем будівлі церкви УПЦ МП, але потім довелося виправдовуватися.