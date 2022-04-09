Укрпошта буде безкоштовно доставляти деякі посилки: які це товари

Ця послуга доступна в тому випадку, коли посилка відправляється із зазначенням адреси одержувача, контактною інформацією одержувача, його індексу і номера телефону.
Безкоштовна доставка доступна для наступних товарів :
Господарські товари;
одяг;
невелика кількість безрецептурних ліків;
продукти в заводській упаковці (не більше 10 кг).
Товари військового призначення та алкоголь відправляти заборонено.
Умови іноземних поштових операторів
Список всіх поштових операторів, які пропонують безкоштовну доставку посилок в Україну можна знайти по цьому посилання.
Різні поштові оператори пропонують свої умови :
Omniva (пошта Естонії) - безкоштовна доставка всіх посилок в Україну, якщо їх вага не перевищує 30 кг.
Österreichische Post AG (пошта Австрії) – безкоштовно посилає в Україну посилки до 30 кг, в тому числі і посилки своїх партнерів.
Poczta Polska — пошта Польщі) - з усіх поштових відділень цього оператора можна відправити в Україну гуманітарну допомогу, але посилка повинна бути не важче 20 кг.
Česká Pošta (пошта Чехії) - стандартну посилку до 30 кг можна безкоштовно відправити в Україну.
An Post (пошта Ірландії) – безкоштовно можна відправити в Україну листи, невеликі пакети і посилки до 20 кг, Також у відділеннях поштового оператора українцям надається ряд безкоштовних послуг. Зокрема, безкоштовне поповнення SIM-карти на три місяці, отримання і відправка грошових переказів Western Union без необхідності оплачувати комісію.
Slovenská pošta – пошта Словаччини) - можна відправити безкоштовно посилку до 5 кг.
Georgian Post (пошта Грузії) - запущена послуга безкоштовного доставки посилок в Україну з перших днів війни.
Pošta Slovenije – пошта Словенії) - посилки з гуманітарною допомогою відправляються в Україну безкоштовно.
Українцям також дозволили безкоштовну відправку з Magyar Posta (пошта Угорщини), Cyprus Post (пошта Кіпру), Guernsey Post, UK (пошта Гернсі), Royal Gibraltar Post (пошта Гібралтару).