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"Укрытие просто не открыли": мужчина потерял жену во время ночной атаки россиян в Киеве

Фото: Мужчина в Киеве потерял жену из-за неоткрытого укрытия(РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в результате ракетного удара россиян 1 июня погибло три человека, среди них один ребенок. Мужчина, у которого погибла жена, рассказал все подробности трагедии.

Видео с рассказом жителя Киева Ярослава опубликовало "Суспільне".

Подробности трагедии

Ярослав рассказал, что его жена погибла прямо на улице в Деснянском районе Киева, когда с ребенком шла к укрытию. По словам мужчины, бомбоубежище было закрыто.

Как рассказали очевидцы трагедии, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги.

Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, в том числе ребенок. Все они в это время были на улице и хотели попасть в укрытие.

После ракетного удара 12 человек получили ранения разной степени тяжести. Обломки упали на детскую поликлинику, рядом повреждены здания.

В Киеве в результате ракетного удара россиян погибли люди (фото: РБК-Украина)

Мэр Киева приказал наказать виновных

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на закрытое укрытие в Деснянском районе и сообщил, что ответственные лица уже сегодня будут наказаны.

За работу укрытия отвечают руководитель медучреждения и глава района. В поликлинику выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Укрытие, в которое не попали люди, закрыто до сих пор

Отмечается, что бомбоубежище, возле которого погибли люди, до сих пор закрыто.

Спасатели срезали замок на главном входе, но запасные выходы – под замком. Говорят, по указанию какого-то "инженера".

Подробности о последствиях этой вражеской ночной атаки на столицу - в материале РБК-Украина.

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