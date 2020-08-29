Зміцнює серце і виводить токсини: кому корисно їсти аличу, а кому не варто

В Україні настав сезон аличі й цей корисний фрукт буквально валяється у людей під ногами. Багато хто недооцінюють ці яскраві та солодкі плоди, а алича насправді навіть більш корисна для здоров'я, ніж сливи чи абрикоси.

Лікар розповіла про корисні властивості аличі для здоров'я людини та пояснила, для кого цей фрукт є справжнім джерелом здоров'я.

"В аличі мало цукру, тому калорійність цих плодів – менш як 40 калорій на 100 грамів. У ній кілька натуральних кислот (яблучна, лимонна, аскорбінова), вітаміни групи B, Е, РР, провітамін А. І ще чимало мінералів: калій, кальцій, фосфор, магній, натрій, залізо. У комплексі вони стимулюють оновлення крові, зміцнюють судини, особливо капіляри сітківки ока", - розповіла сімейний лікар вищої категорії Олена Решетник у коментарі для видання Expres.

Вона додала, що в аличі низький глікемічний індекс, навіть менше, ніж в яблуках.

"Важливо те, що в аличі багато пектину – це натуральний ентеросорбент, який виводить з організму шкідливі речовини: частки вірусів, важкі метали. Алича стимулює роботу кишківника, сприяє регулярній роботі органів травлення. Сік аличі заспокоює кашель, діє як потогінний спосіб при підвищеній температурі. Ще аличу називають серцевою ягодою, оскільки вона багата калієм – майже 200 мг у 100 грамах. Цей мінерал зміцнює серцеві м'язи та судини", - додала лікар.

Вона повідомила, що аличу не варто вживати людям з підвищеною секрецією шлункового соку, з виразковими ураженнями органів травлення. Також варто акуратно вживати аличу – якщо з'їсти понад 300 грамів в день, то у здорової людини можуть з'явитися неприємні симптоми – печія або діарея.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвала найбільш корисні фрукти для серця.