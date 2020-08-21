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Ці ягоди знижують ризик розвитку тромбів: лікар назвала найбільш корисні фрукти для серця

П'ятниця 21 серпня 2020 22:03
Ці ягоди знижують ризик розвитку тромбів: лікар назвала найбільш корисні фрукти для серця
Лікар назвала найкорисніші ягоди для серця (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Лікар-кардіолог назвала найкорисніші ягоди для роботи серця

Лікар-кардіолог назвала ягоди, які зміцнюють серцево-судинну систему людини, а також перешкоджають утворенню тромбів.

Вона розповіла, що сама корисна ягода для серця – це малина. Вона багата вітаміном С, а також у ній містяться речовини, які схожі з аскорбіновою кислотою і саме вони запобігають виникненню тромбів в судинах.

"Один з лідерів рейтингу найкорисніших ягід для серця і судин – малина. Це актуально, в тому числі й у зв'язку з пандемією в країні. Як відомо, від коронавірусу страждають не тільки легені, але і судини, підвищується ризик тромбоутворення. Цінність малинового варення цієї осені буде вище, ніж зазвичай в період застуд", - розповіла лікар-кардіолог Ольга Молчанова, пише видання "Вона".

Також фахівець зазначила вишню і розповіла, що в ній містяться речовини, які допомагають знизити ризик розвитку тромбів. У цей список входять і інші ягоди-захисники – червона і чорна смородина, полуниця і чорниця.

"Не можу не сказати окремо про аґрус. Його ще називають східним виноградом. Неймовірно корисна ягода! У ній міститься колосальну кількість вітаміну С і цінних речовин-біофлавоноїдів. Намагайтеся з'їдати хоча б одну жменю аґрусу в день", - додала Молчанова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала ягоду, яка ефективна для імунітету і проти зморшок.

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