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"Укразалізниця" через негоду масово затримує потяги: з'явився список

Автор: Світлана Мащенко

В Україні масово затримуються потяги "Укрзалізниці" через негоду 21 липня. Максимальна затримка становить майже три години.

Список рейсів опублікувала прес-служба перевізника.

Так, станом на 10:00 затримки на таких маршрутах:

  • №126 Київ - Костянтинівка (2 години 45 хвилин);
  • №137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
  • №282 Хмельницький - Генічеськ (2 години);
  • №15 Харків - Рахів (2 години);
  • №87 Новоолексіївка - Ковель (1 година 10 хвилин);
  • №188 Ковель - Миколаїв (затримується на 1 годину);
  • №232 Генічеськ - Івано-Франківськ (1 година);
  • №19 Київ - Попасна (затримується на 30 хвилин).

Також затримуються приміські поїзди:

  • №6722 Ромодан - Полтава (затримується на 36 хвилин);
  • №6724 Ромодан - Полтава (30 хвилин).

У своєму повідомленні "Укрзалізниця" вибачається у пасажирів за вимушену затримку.

Нагадаємо, що 21 липня Україна стала однією з найбільш дощових і свіжих в Європі. Синоптики розповіли, де саме чекати опадів.

Раніше також повідомлялося, що в "Укрзалізниці" вирішили питання з непрацюючими кондиціонерами. Українців закликають бути обережними при купівлі квитків.

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Укрзалізниця