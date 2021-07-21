"Укразалізниця" через негоду масово затримує потяги: з'явився список

В Україні масово затримуються потяги "Укрзалізниці" через негоду 21 липня. Максимальна затримка становить майже три години.

У своєму повідомленні "Укрзалізниця" вибачається у пасажирів за вимушену затримку.

Нагадаємо, що 21 липня Україна стала однією з найбільш дощових і свіжих в Європі. Синоптики розповіли, де саме чекати опадів.

Раніше також повідомлялося, що в "Укрзалізниці" вирішили питання з непрацюючими кондиціонерами. Українців закликають бути обережними при купівлі квитків.