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В Украину завезли соусы с опасной бациллой: вызывает рвоту и диарею

Пятница 29 сентября 2023 08:54
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В Украину завезли соусы с опасной бациллой: вызывает рвоту и диарею Фото: В Украину завезли опасные для здоровья соусы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украину завезли сырные соусы с опасной бациллой, которая может вызвать диарею и рвоту.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Откуда и куда привезли опасные соусы

Так, соусы изготовлены компанией Lekkerkerker Food, которая находится в Нидерландах. В добавках обнаружили Bacillus cereus, которая очень токсична и опасна для здоровья.

В Украине соусы предназначались для реализации компанией ООО "ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАИНА", проспект Воздухофлотский, 66, г. Киев, 03151.

Продукция должна был попасть на прилавки магазинов Харьковской области. Украинцев просят сообщать, если они увидели такой товар в торговых точках.

В Украину завезли соусы с опасной бациллой: вызывает рвоту и диареюВ Украину завезли опасные соусы (Скриншот с lekkerkerkerfood.nl/en)

Что известно об опасной бактерии

Bacillus cereus - это вид грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий. Они вызывают токсикоинфекции у человека. Инкубационный период длится от 1 до 12 часов.

Обычно инфекция попадает в организм после употреблением гамбургеров, сырого и жареного риса. Вызывает пищевые токсикоинфекции у человека (включая рвотный и диарейный синдром), продуцирует энтеротоксины.

Лечится эта инфекция регидрационной терапией.

Как мы ранее писали, в Украину завезли опасный фрукт, который может "убить" легкие.

А также мы сообщали, что в Украину завезли опасный кофе, который может вызвать судороги и онкологию.

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