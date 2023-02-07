Может вызвать рак печени: в Украину завезли опасные орехи из Бразилии

В Украине предупреждают об опасных орехах из Бразилии, которые были привезены на продажу в торговых точках. В продукте выявлено превышение максимально допустимых уровней афлатоксинов, что являются продуктом жизнедеятельности грибов рода Aspergillus, и сильно токсичных.

Об этом 7 февраля передали в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что информация об обнаружении превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, В2, и G2) в бразильском орехе, экспортировавшемся из Бразилии, была получена через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 26 января.

Откуда и куда прибыли опасные орехи, их "прописка":

Экспортер из Бразилии: AMENDOPERES LTDA, Brazil.

Трейдер из Нидерландов: ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES B.V., Netherlands.

Получатель в Украине: ООО "КРІОЛІТ-Д", ул. Океанская, 4, г. Днепр.

Продукт должен быть изъят из обращения

Госпродпотребслужба на Прикарпатье предупреждает операторов рынка, которые торгуют данной продукции, о необходимости изъять ее из обращения, согласно требованиям закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

А также призывает потребителей в случае обнаружения в обращении этой продукции сообщать в ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области по тел.: (0342) 511389, 511392 или обращаться в территориальные управления.

Опасность Афлатоксина-В1

Семейство афлатоксинов включает четыре основных представителя: В1, В2, G1, G2. Наиболее опасный и распространенный - афлатоксин B1. Он является гепатотропным ядом и поражает в первую очередь печень.

Как отмечают украинские медики, определить наличие афлатоксина можно только с помощью лабораторного оборудования.

В пищевых продуктах афлатоксины образуются при любой температуре даже при промышленном хранении в холодильниках, но особенно активно при 22-30 градусов и влажности 85-90%.

Афлатоксины обнаружены в зерновых, бобовых, орехах, семенах подсолнечника, зернах какао и кофе, хлебе и других готовых продуктах, пораженных плесенью, в малых количествах в молоке, мясе, яйцах. Продуценты афлатоксинов встречаются повсюду, но преимущественно в продуктах, происходящих из тропических стран.

При поступлении в организм афлатоксины концентрируются в печени. Через день их остается в организме 20-30%. При остром афлатоксикозе отмечаются некрозы и жировая дегенерация печени, нарушения координации, парезы, судороги, кровоизлияния, асцит, диарея, некрозы почек. При подостром и хроническом афлатоксикозе развивается цирроз и первичный рак печени. Гепатокарциномы возникают как при длительном поступлении малых доз афлатоксинов, так и от однократно приема большой дозы.

Врачи также рассказывают, что афлатоксин В1 является наиболее сильным из известных химических канцерогенов. Установлено его тератогенное (воздействие на плод) и мутагенное (изменение клеток) влияние на организм.