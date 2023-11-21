В Украину завезли отравленные египетские мандарины: что известно
В Украину попали отравленные мандарины, которые в нашу страну завезли из Египта.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).
При написании материала использовались следующие источники: Агентство по охране окружающей среды в США.
Что известно о ядовитых мандаринах
Опасные для здоровья людей египетские мандарины попали в Украину и Грецию. Именно греки обнаружили, что содержание пестицида диметоат в цитрусовых превышает допустимую норму в 33 раза.
Скриншот (RASFF)
Заметим, что в Греции эти мандарины не были допущены к продаже в магазинах, супермаркетах и на рынках.
Успели ли фрукты попасть на прилавки украинских маркетов - неизвестно.
По состоянию на 14:30 вторника, 21 ноября, реакции от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей не было.
Чем опасен диметоат
Диметоат - это органофосфатный инсектицид, используемый для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве и других отраслях.
При попадании его в организм через рот, поры кожи или при вдыхании, у человека могут возникнуть диарея, тошнота, потливость, размытость зрения, затрудненное дыхание.
Если организм подвергается регулярному воздействию диметоата, то у человека могут наблюдаться дезориентация, раздражительность, ухудшение памяти и концентрации, кошмарные сны, проблемы с речью и даже расстройство сердечно-сосудистой системы.
Некоторые исследования показывают, что диметоат может иметь карциногенный потенциал, то есть увеличивает риск развития раковых заболеваний.
Если у вас есть подозрение на отравление диметоатом, рекомендуется обращаться к врачам.
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