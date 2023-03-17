В Украину завезли опасную для здоровья курятину: появляется тошнота и боли в животе

Что известно

Уведомление об опасном продукте поступило через систему RASFF.

В частности, речь идет о бактериях Salmonella enterica ser. Enteritidis. В ходе проверки продукции сальмонеллу обнаружили в двух из пяти образцов.

Производитель - Cedrob SA Трейдер - AMP Logistyka Sp. z oo, а получатель - ООО "Визия Трейд" в Черкассах. В ведомстве предупредили реализаторов товаров, что в случае обнаружения опасной куртины им следует сообщить соответствующие органы.

Также в соцсетях распространяются манипуляции, что якобы опасная курятина из Польши была завезена в Украину умышленно. Однако аналитики проекта VoxCheck заявили, что это фейк.

Отмечается, что польская компания выступала только посредником между компаниями Египта и Украины. В целом египетский производитель поставлял мясо в Латвию, Анголу, Экваториальную Гвинею, Либерию и Коморские острова. Все страны получили уведомление с просьбой вывести товар с рынка.

Признаки заболевания

Инкубационный период сальмонеллеза может длиться от нескольких часов до двух дней.

Инфекции, вызванные сальмонеллезными червями, чаще всего встречаются в виде острого гастроэнтерита или острой диареи. Появляются тошнота и рвота, диарея, спазматические боли в животе и повышение температуры до 39°С.

Обычно самостоятельно отличить сальмонеллез сложно, поскольку его симптомы типичны и для пищевого отравления, а в некоторых случаях напоминают аппендицит.