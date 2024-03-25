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В Украину несется летнее тепло: где будет +25 градусов и когда

Понедельник 25 марта 2024 09:31
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В Украину несется летнее тепло: где будет +25 градусов и когда В Украину идет летнее тепло (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине на этой неделе ожидается настоящее летнее тепло. Иногда синоптики прогнозируют температуру воздуха до +26 градусов.

Где именно будет жарко и когда читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы прогнозы Натальи Диденко, Игоря Кибальчича.

Когда в Украине будет тепло

Так, синоптик Наталья Диденко сделала прогноз относительно ожидаемого потепления в Украине. По ее словам, уже в эти выходные (30 и 31 марта) погода порадует нас теплом. В некоторых регионах температура может подняться до +23 градусов.

По прогнозам Диденко, условное лето начнется с 27 марта.

"Теплая погода охватит всю территорию Украины", - добавила она.

Также следует отметить, что синоптик Игорь Кибальчич также предусматривает теплые дни в Украине в конце марта. Температура местами может достигнуть +23 градусов.

Так, по прогнозам эксперта в эти выходные в Украине не предполагается осадков. В субботу ночью в центральных и южных областях местами возможны туманы. Ветер будет преимущественно с юго-западного направления, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от +4 до +9 градусов, днем от +15 до +20 градусов, а в отдельных западных, центральных и южных областях может достигать +21...+25 градусов.

В воскресенье, 31 марта, ожидается безоблачная погода.

Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью поднимется от +6 до +11 градусов, днем от +18 до +23 градусов, а в южных и отдельных центральных областях, а также в центральных районах Крыма - может достигать +24...+26 градусов.

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