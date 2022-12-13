Украинцам упростили поиск Пунктов Несокрушимости для доступа к теплу и свету: что изменилось

Как быстро найти Пункт Несокрушимости поблизости?

"Для того чтобы люди могли получить связь, подзарядить гаджеты, согреться, мы запустили сеть Пунктов Несокрушимости. А чтобы было быстрее и удобнее их найти, разработали и запустили специальный бот-помощник", - написал чиновник.

С помощью бота вы можете узнать:

как работают пункты

их графики работы

услуги, которые вы можете получить там

Важно! Адреса Пунктов Несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий (до 40 км), не разглашаются из соображений безопасности.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях, а также о всей территории Донецкой и Херсонской областей.

Информация о местоположении Пунктов Несокрушимости в этих регионах можно узнать в местных органах власти.

Один из Пунктов Несокрушимости в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как работает бот?

После запуска нажмите кнопку "Начать". Перед вами откроется меню, где вы можете выбрать, что хотите узнать.

Для того чтобы найти ближайшие Пункты Несокрушимости, нужно ввести свою локацию пребывания. После этого у вас появится список адресов. Бот также предлагает просмотреть их на карте.

Также в меню есть раздел "Полезная информация". В нем вы прочтете о нюансах работы Пунктов:

сколько там можно находиться

что делать в случае воздушной тревоги

сколько людей могут разместиться

Воспользоваться ботом можно по ссылке.

Если возможны сбой связи или другие технические проблемы, сделайте скриншоты соответствующих адресов, чтобы в непредсказуемой ситуации знать, куда идти.