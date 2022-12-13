Украинцам упростили поиск Пунктов Несокрушимости для доступа к теплу и свету: что изменилось

В Украине упростили поиск ближайших к вам Пунктов Несокрушимости. Теперь это можно сделать с помощью специально разработанного бота.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
"Для того чтобы люди могли получить связь, подзарядить гаджеты, согреться, мы запустили сеть Пунктов Несокрушимости. А чтобы было быстрее и удобнее их найти, разработали и запустили специальный бот-помощник", - написал чиновник.
С помощью бота вы можете узнать:
Важно! Адреса Пунктов Несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий (до 40 км), не разглашаются из соображений безопасности.
Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях, а также о всей территории Донецкой и Херсонской областей.
Информация о местоположении Пунктов Несокрушимости в этих регионах можно узнать в местных органах власти.
Один из Пунктов Несокрушимости в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
После запуска нажмите кнопку "Начать". Перед вами откроется меню, где вы можете выбрать, что хотите узнать.
Для того чтобы найти ближайшие Пункты Несокрушимости, нужно ввести свою локацию пребывания. После этого у вас появится список адресов. Бот также предлагает просмотреть их на карте.
Также в меню есть раздел "Полезная информация". В нем вы прочтете о нюансах работы Пунктов:
Воспользоваться ботом можно по ссылке.
Если возможны сбой связи или другие технические проблемы, сделайте скриншоты соответствующих адресов, чтобы в непредсказуемой ситуации знать, куда идти.
Ранее мы рассказывали о самом большом в Киеве Пункте Несокрушимости. Смотрите, какой он выглядит внутри.
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