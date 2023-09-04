RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам рассказали, что будет с тарифами на свет осенью: сколько будем платить

Фото: Что будет с тарифами на свет в Украине (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине осенью тарифы на свет не будут повышаться.Так, в сентябре плата за электроэнергию будет такой же, как в августе, то есть 2,64 грн за киловатт*час - независимо от объема потребления.

Об этом сообщил в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко.

Что будет с тарифами на свет в Украине

В Минэнергетики не планируют повышать тарифы до окончания отопительного сезона 2023-2024 годов.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон",  - отметил Галущенко.

По его словам, повышение стоимости электричества было вынужденной мерой.

На такой шаг, по его словам, власти пошли ради получения дополнительные средства на ремонт энергосистемы, поврежденной российскими атаками.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", - резюмировал он.

Как экономить на электроэнергии

Украинцы могут платить за электроэнергию меньше. Для этого необходимо перейти на двухзонный или трехзонный тариф.

Как выбрать более выгодный тариф

Потребители могут самостоятельно решить, на какой тариф перейти - двухзонный или трехзонный. Тогда будут платить за электроэнергию в зависимости от времени потребления. Самый выгодный тариф при пользовании светом ночью.

Двухзонные тарифы предполагают, что:

  • с 23:00 до 7:00 - стоимость составляет 1,32 грн за кВт/ч (50% от полного тарифа)
  • с 7:00 до 23:00 - 2,64 гривны за кВт/ч (полный тариф)

Трехзонные тарифы предполагают, что:

  • с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - 3,96 гривны за кВт/ч (150% от полного тарифа)
  • с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 - 2,64 гривны за кВт/ч (полный тариф)
  • с 23:00 до 7:00 - 1,06 гривны за кВт/ч (40% от полного тарифа)

Как перейти на более дешевый тариф

Для того чтобы перейти на другой тариф, нужно иметь специальный счетчик. Купить его можно самостоятельно, или у оператора сетей. Цены на такие приборы колеблются от 1,5 до 3 тыс. грн.

Перед покупкой стоит уточнить у компании, какая модель счетчика вам подойдет. Окупится такое устройство примерно за полгода - год, в зависимости от того, сколько семья использует электроэнергии.

Раньше мы писали о том, как получать бонусы за оплату коммунальных.

Читайте также о том, какие утверждения о платежках за свет являются мифами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарифы на ЖКХ