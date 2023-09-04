Украинцам рассказали, что будет с тарифами на свет осенью: сколько будем платить

В Украине осенью тарифы на свет не будут повышаться.Так, в сентябре плата за электроэнергию будет такой же, как в августе, то есть 2,64 грн за киловатт*час - независимо от объема потребления.
Об этом сообщил в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко.
В Минэнергетики не планируют повышать тарифы до окончания отопительного сезона 2023-2024 годов.
"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", - отметил Галущенко.
По его словам, повышение стоимости электричества было вынужденной мерой.
На такой шаг, по его словам, власти пошли ради получения дополнительные средства на ремонт энергосистемы, поврежденной российскими атаками.
"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", - резюмировал он.
Украинцы могут платить за электроэнергию меньше. Для этого необходимо перейти на двухзонный или трехзонный тариф.
Потребители могут самостоятельно решить, на какой тариф перейти - двухзонный или трехзонный. Тогда будут платить за электроэнергию в зависимости от времени потребления. Самый выгодный тариф при пользовании светом ночью.
Двухзонные тарифы предполагают, что:
Трехзонные тарифы предполагают, что:
Для того чтобы перейти на другой тариф, нужно иметь специальный счетчик. Купить его можно самостоятельно, или у оператора сетей. Цены на такие приборы колеблются от 1,5 до 3 тыс. грн.
Перед покупкой стоит уточнить у компании, какая модель счетчика вам подойдет. Окупится такое устройство примерно за полгода - год, в зависимости от того, сколько семья использует электроэнергии.
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