Украинцам рассказали, обращение за какой помощью нельзя считать слабостью

Что следует знать

В частности, многие убеждены, что якобы обращение за психической помощью является слабостью. Однако, это неправда.

На самом деле обращение за психической поддержкой не является признаком слабости, а наоборот является проявлением силы и ответственности за свою жизнь. Ведь часто проблемы с ментальным здоровьем делают уязвимым и физическое состояние человека.

Базовую психологическую помощь и лечение может оказать семейный врач, терапевт или педиатр в рамках пакета "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

Для оказания этой поддержки врачи и медсестры проходят специальное обучение по программе mhGAP.

Что входит в бесплатную помощь

Врач первичного звена предоставит пациенту базовую психологическую помощь и составит план ведения и лечения внутри своей компетенции.

Также специалист оценит клиническое состояние пациента, в частности, физическое и психологическое, чтобы выявить тревожные состояния, депрессии и другие расстройства психического здоровья.

При необходимости врач направит на проведение лабораторных и инструментальных исследований или направит на консультацию к врачу-психиатру.

Для того чтобы найти медучреждение, где оказывают психологическую помощь, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 - оператор подскажет, где ближайшая больница.

Также, для того, чтобы выбрать себе психолога, необходимо следовать определенным советам: