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Украинцам рассказали всю правду о "лечебных" грязях и почему они не помогают

Среда 11 октября 2023 14:08
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Украинцам рассказали всю правду о "лечебных" грязях и почему они не помогают Почему недейственные "лечебные" грязи (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине много доказательных методов реабилитации, но еще и продолжает существовать постсоветский клон. В частности, многие верят в действенность "лечебных" грязей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

Вся правда о методе

Эксперты говорят, что действие грязей обосновывают наличием сероводорода, аммиака и некоторых газообразных веществ, которые проникают через кожу. Они влияют на нервные окончания, кровообращение, железы внутренней секреции и процессы обмена веществ.

Однако на самом деле грязи не лечат и не способствуют процессу реабилитации. Во всяком случае, ученые о таких свойствах пелотерапии не знают.

Активная реабилитация имеет серьезную доказательную основу и бесчисленное количество качественных рандомизированных исследований, опубликованных в авторитетных изданиях.

Важно помнить, что все услуги по эффективной и действенной реабилитации - безвозмездные для людей и полностью покрываются НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.

Каждый пациент в зависимости от тяжести травмы может получить от 2 до 8 реабилитационных циклов в течение года.

Кто может проводить реабилитацию

Для того чтобы восстановить навыки движения человека, вернуть ему способность к самообслуживанию, способность полноценно работать и отдыхать - нужна целая команда специалистов. Такой формат оказания помощи подразумевает работу так называемой мультидисциплинарной реабилитационной команды.

Профессии "реабилитолог" не существует, как не существует и одной, универсальной пилюли от всех болезней. Этот термин дошел до нас со времен, когда не было современных профессий специалистов по реабилитации.

Тогда под этим понятием подразумевались специалисты, которые посещали пациента дома и проводили процедуры сомнительного качества. Конечно, такой подход не имеет никакого отношения к доказательной медицине.

Услуги эффективной реабилитации предоставляют специальные мультидисциплинарные команды. В их состав входят:

  • врачи физической и реабилитационной медицины
  • физические терапевты
  • эрготерапевты
  • терапевты речи
  • протезисты-ортезисты
  • психологи, психотерапевты
  • сестры медицинские по реабилитации
  • ассистенты физических терапевтов и эрготерапевтов

Ранее мы сообщали, что в Украине будут бесплатно лечить военных в новом отделении реабилитации.

Также мы писали, что необходимо для того, чтобы бесплатно пройти реабилитацию.

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