Украинцам рассказали всю правду о "лечебных" грязях и почему они не помогают

В Украине много доказательных методов реабилитации, но еще и продолжает существовать постсоветский клон. В частности, многие верят в действенность "лечебных" грязей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства здравоохранения Украины в Telegram .

Вся правда о методе

Эксперты говорят, что действие грязей обосновывают наличием сероводорода, аммиака и некоторых газообразных веществ, которые проникают через кожу. Они влияют на нервные окончания, кровообращение, железы внутренней секреции и процессы обмена веществ.

Однако на самом деле грязи не лечат и не способствуют процессу реабилитации. Во всяком случае, ученые о таких свойствах пелотерапии не знают.

Активная реабилитация имеет серьезную доказательную основу и бесчисленное количество качественных рандомизированных исследований, опубликованных в авторитетных изданиях.

Важно помнить, что все услуги по эффективной и действенной реабилитации - безвозмездные для людей и полностью покрываются НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.

Каждый пациент в зависимости от тяжести травмы может получить от 2 до 8 реабилитационных циклов в течение года.

Кто может проводить реабилитацию

Для того чтобы восстановить навыки движения человека, вернуть ему способность к самообслуживанию, способность полноценно работать и отдыхать - нужна целая команда специалистов. Такой формат оказания помощи подразумевает работу так называемой мультидисциплинарной реабилитационной команды.

Профессии "реабилитолог" не существует, как не существует и одной, универсальной пилюли от всех болезней. Этот термин дошел до нас со времен, когда не было современных профессий специалистов по реабилитации.

Тогда под этим понятием подразумевались специалисты, которые посещали пациента дома и проводили процедуры сомнительного качества. Конечно, такой подход не имеет никакого отношения к доказательной медицине.

Услуги эффективной реабилитации предоставляют специальные мультидисциплинарные команды. В их состав входят: