Украинцам рассказали о важной вакцинации детей и подростков: кому и когда нужно сделать

Вирус папилломы человека – очень опасное заболевание, провоцирующее рак шейки матки. От рака вакцин пока не существует, а вот в 97% случаев можно предотвратить вакцинацию от вирусов папилломы человека (ВПЧ).
Когда и кому нужно делать такую вакцинацию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
Вирусы папилломы человека (ВПЧ) - это группа вирусов, которые передаются половым путем и могут вызывать папилломы на коже, гениталиях или слизистой горла, а также вызвать рак.
Есть около 200 серотипов вируса папилломы человека. Подавляющая часть из них не наносят значительный вред здоровью, однако есть и приводящие к раку.
Да, ВПЧ является причиной почти всех случаев рака шейки матки. Кроме того, заражение ими может привести к раку вульвы, пениса, ануса и прямой кишки, горла, а также к возникновению анальных и генитальных кондилом ("бородавок").
В течение жизни ВПЧ инфицируется по меньшей мере три из четырех человек. Инфекция не означает обязательного развития рака, ведь в большинстве случаев вирус исчезает из организма, без проявлений. Но не всегда. Есть ряд так называемых высокоонкогенных серотипов ВПЧ, инфицирование которых увеличивает риск рака.
Заразиться ВПЧ можно во время секса, в том числе орального. И презервативы, к сожалению, не дают 100% защиты от этого вируса, потому что он передается не через эякулят или влагалищные жидкости, а через контакт гениталий и промежности.
Однако есть и хорошая новость - от нескольких онкогенных типов вируса папилломы человека есть вакцина. Она эффективно предотвращает болезни, вызывающие ВПЧ.
Привиться следует всем девушкам с 9 лет. По возможности, мальчикам тоже лучше получить эту вакцину, ведь ВПЧ может стать причиной рака ануса, пениса и гортани у мужчин. Лучше всего пройти полный курс прививок к началу половой жизни, но можно прививаться и позже.
Схема находится в зависимости от конкретной вакцины. Девочкам и мальчикам 9-14 лет вводят 2-3 дозы вакцины. Детям от 15 лет и взрослым требуется 3 дозы. В Украине зарегистрировано три вакцины от ВПЧ, и все они защищают от двух наиболее распространенных высокоонкогенных типов ВПЧ – 16 и 18. Некоторые из них защищают еще и от других типов вируса.
Вакцинация от болезней, обусловленных ВПЧ, не входят в национальный календарь прививок, гарантированный государством. Но некоторые города закупают вакцину для девушек 9-14 лет. Поэтому стоит спросить у педиатра или семейного врача, доступна ли вакцина в вашей местности.
Вакцинация ребят, старших и взрослых всегда платная. Вакцину можно купить в аптеке и сделать прививку у семейного врача или частной клинике.
Раньше мы писали о том, когда украинцам нужно делать экстренную вакцинацию.
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