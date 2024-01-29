Украинцам рассказали о важности телемедицины: вот как она может помочь

Когда расстояние является критическим фактором для получения квалифицированной медицинской помощи, поможет телемедицина. Однако важно знать о некоторых нюансах такой консультации.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья.
Это комплекс действий, технологий и мер, применяемых при оказании медицинской помощи, с использованием средств дистанционной связи посредством обмена электронными сообщениями.
Важно помнить, что обычная консультация врача по телефону не является телемедицинской консультацией.
Телемедицина подразумевает применение определенных технических и информационно-программных средств. Они способствуют виртуальному присутствию врача у пациента. А еще благодаря защищенным каналам передачи информации, сохранению медицинской тайны и конфиденциальности.
Например, телемедицина - это виртуальные операционные, дистанционный мониторинг беременности с помощью портативного диагностического комплекса и т.п.
Необходимо помнить, что решение о целесообразности использования средств телемедицины для постановки диагноза, обследования, консультирования при сложном оперативном вмешательстве принимает врач.
Первым и основным фактором роста рынка телемедицины стала пандемия и противоэпидемическое социальное ограничение.
Другим влиятельным фактором роста стала полномасштабная война. Большое количество людей нуждались в быстром и бесконтактном доступе к медицинской помощи.
Телемедицина, в том числе аудио и видеоконсультации, помогли закрыть эту потребность.
Вот основные факторы, способствовавшие росту телемедицины в Украине:
Существует три основных типа телемедицины:
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