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Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа

Четверг 11 января 2024 14:15
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Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа Как правильно проходит процедура проверки счетчиков газа (фото: Hotline)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине счетчик потребленного для бытовых нужд газа подвергается периодической поверке и поверке после ремонта. Потребители должны знать обо всех нюансах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.

Что должны знать потребители

Периодические проверки счетчиков газа регламентируются статьей 17 Закона "О метрологии и метрологической деятельности".

Украинцы должны знать о таких законодательных требованиях по поверке счетчиков газа:

  • Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерений
  • Межповерочные интервалы для счетчиков газа и устройств преобразования объема класса 1,0 установлены 2 года; класса 1,5 - 8 лет
  • Ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта возлагается на хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по газоснабжению
  • Обязанностью потребителя является обеспечение доступа представителям оператора сетей
  • Снятие счетчика на периодическую поверку производится в присутствии потребителя
  • В случае пропуска срока периодической поверки счетчика газа по вине оператора газораспределительных сетей объем потребленного природного газа определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки
  • На период снятия счетчика газа оператор устанавливает счетчики газа из обменного фонда
  • После установки поверенного счетчика производится пломбирование

Как передать показатели счетчика газа

Передавать показатели счетчика необходимо оператору с 1 по 5 число ежемесячно.

Это можно сделать следующими способами:

  • на сайте или в чат-боте вашего облгаза
  • по телефону - позвонить контакт-центру
  • в мобильном приложении

Чтобы воспользоваться первым вариантом, необходимо зайти на сайт своего облгаза и найти услугу "Передать показатели". Следуя подсказкам на экране, заполнить все данные и отправить.

Для того чтобы передать показатели в личном кабинете на сайте, необходимо:

  • зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте
  • в главном меню найти раздел "Передать показатели"
  • ввести показатели счетчиков
  • нажать кнопку "Отправить"

На сайте также можно оплачивать газ и контролировать текущее состояние своих расчетов, историю платежек и показателей счетчиков (при наличии).

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