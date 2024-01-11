Украинцам рассказали о важных нюансах проверки счетчиков газа
В Украине счетчик потребленного для бытовых нужд газа подвергается периодической поверке и поверке после ремонта. Потребители должны знать обо всех нюансах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.
Что должны знать потребители
Периодические проверки счетчиков газа регламентируются статьей 17 Закона "О метрологии и метрологической деятельности".
Украинцы должны знать о таких законодательных требованиях по поверке счетчиков газа:
- Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерений
- Межповерочные интервалы для счетчиков газа и устройств преобразования объема класса 1,0 установлены 2 года; класса 1,5 - 8 лет
- Ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта возлагается на хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по газоснабжению
- Обязанностью потребителя является обеспечение доступа представителям оператора сетей
- Снятие счетчика на периодическую поверку производится в присутствии потребителя
- В случае пропуска срока периодической поверки счетчика газа по вине оператора газораспределительных сетей объем потребленного природного газа определяется по фактическим данным счетчика газа, по которому пропущен срок поверки
- На период снятия счетчика газа оператор устанавливает счетчики газа из обменного фонда
- После установки поверенного счетчика производится пломбирование
Как передать показатели счетчика газа
Передавать показатели счетчика необходимо оператору с 1 по 5 число ежемесячно.
Это можно сделать следующими способами:
- на сайте или в чат-боте вашего облгаза
- по телефону - позвонить контакт-центру
- в мобильном приложении
Чтобы воспользоваться первым вариантом, необходимо зайти на сайт своего облгаза и найти услугу "Передать показатели". Следуя подсказкам на экране, заполнить все данные и отправить.
Для того чтобы передать показатели в личном кабинете на сайте, необходимо:
- зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте
- в главном меню найти раздел "Передать показатели"
- ввести показатели счетчиков
- нажать кнопку "Отправить"
На сайте также можно оплачивать газ и контролировать текущее состояние своих расчетов, историю платежек и показателей счетчиков (при наличии).
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