Украинцам рассказали, что будет дальше с ценами на овощи, и "светит" ли дефицит

Грозит ли украинцам дефицит овощей?

Высоцкий сообщил, что в 2023 году дефицит моркови, лука или греки людям не угрожает и такой сложной ситуации, которая сложилась с продуктами этой зимой и весной не будет.

Дело в том, что фермеры хотят начать сажать овощи там, где ранее этого не делали.

"Мы располагаем информацией из разных регионов, как из Одесщины, так и из центральной Украины, Тернопольщины, Черкасщины, что планируется возобновление выращивания овощей там, где последние годы это не происходило. И, прежде всего, овощей борщового набора таких, как лук и морковь. Поэтому уже с учетом нового урожая овощей, который будет собираться в конце лета и осенью этого года, будет значительно доступнее отечественного продукта для украинского потребителя", - отметил он.

Что будет с гречкой?

По словам заместителя министра аграрной политики, в этом году с гречкой будет вопрос решен. Гречихи будет даже больше, чем нужно для внутреннего потребления, то есть сформировались резервы.

"Ожидается почти аналогичная площадь посева гречки в этом году. Соответственно, это будет означать, что снова будет выращено и произведено гречки больше, чем достаточно для внутреннего потребления, не будет потребности в импорте. И, как результат, не будет оснований для роста цены", - дополнил Высоцкий.

Министр добавил, что цена на гречку ожидается в пределах сложившегося ценового диапазона. Он также отметил, что может произойти определенное удешевление, которое будет ясно после фиксации посевных площадей в июне.