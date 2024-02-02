Украинцам рассказали, как возместить деньги за лечение в больнице: это важно знать

Как получить возмещение средств

Лечение покрывается Программой медицинских гарантий, если пациент находился в стационаре больницы, которая заключила договор с Национальной службой здоровья по одному из соответствующих пакетов.

В учреждениях с договором лечение пациента оплачивает НСЗУ. Если с пациента взяли средства за услуги, которые уплатила НСЗУ, то у него есть возможность вернуть их.

За каждым пакетом Программы медицинских гарантий предусмотрен перечень услуг, которые поставщик обязан предоставить пациентам бесплатно. Например, лечение онкологии, медицинской помощи при инсульте или инфаркте.

Также условиями договора предусмотрено, что медучреждение обязано закупить и бесплатно обеспечить пациента лекарствами из Национального перечня основных лекарственных средств.

А также лекарствами, которые поставляются централизованно из-за закупок Минздрава.

Куда обратиться

Если вам во время стационарного лечения приходится за свой счет покупать лекарства, то обратитесь за разъяснением к руководителю медицинского учреждения.

Если вопрос не удается решить, оставьте жалобу, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или отправьте письмо на электронную почту: info@nszu.gov.ua.

Также жалобу можно отправить на почту по адресу проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.

Следует добавить к жалобе как можно больше подтверждений неправомерного вымогания средств за лечение или лекарства. Это могут быть чеки приобретенного лекарства, аудио- или видеозаписи. Укажите правильное название заведения и имена медработников, требовавших средства за медицинскую услугу или лекарства.

НСЗУ обратится в заведение с требованием вернуть денежные средства. Если главный врач не возобновляет права пациента или не возвращает средства за услуги, за которые уже заплатило государство, то НСЗУ направляет письма в правоохранительные органы.