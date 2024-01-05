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Украинцам рассказали, как нужно действовать, если потеряли телефон: это важно знать

Пятница 05 января 2024 14:28
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Украинцам рассказали, как нужно действовать, если потеряли телефон: это важно знать Что делать, если потеряли телефон (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Смартфон или планшет - это прямой доступ к частным данным пользователя. Если вы его потеряли, то действовать нужно немедленно, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться банковскими данными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Киберполиции.

Что нужно делать

Если вы потеряли телефон, то специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • свяжитесь с оператором мобильной связи и заблокируйте SIM-карту, соответствующие инструкции размещены на официальных сайтах
  • завершите все активные сеансы в аккаунтах
  • измените пароли для учетных записей Apple ID и Google, социальных сетей, мессенджеров, почтовых ящиков и онлайн-банкинга
  • обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно
  • в зависимости от ситуации, заблокируйте или удалите все данные на устройстве. Следуйте инструкциям из официальных ресурсов производителя утраченного прибора

Если вы стали жертвой кражи - срочно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.

Если пострадали от преступления в интернете - подайте электронное обращение на сайте киберполиции.

Как защитить свой телефон

Специалисты советуют следовать общим советам:

  • не переходите ни по каким сомнительным ссылкам, особенно если их прислали незнакомцы
  • не загружайте на телефон никакие файлы и картинки от незнакомых контактов. В файле может быть зашифрован вирус
  • обращайте внимание на электронный адрес страницы
  • не подключайтесь к сетям Wi-Fi без пароля. Их легче сломать. Выключите в телефоне функцию "Автоподключение к Wi-Fi"
  • обязательно установите пароль на телефон и на самые важные программы

Также следует включить двухфакторную аутентификацию на всех важных приложениях: Instagram, Viber, Telegram, Facebook. Двухфакторная аутентификация означает, что вам нужно будет отдельно подтверждать через код в смс каждый вход в приложение с незнакомого устройства.

Тогда злоумышленники не смогут сломать ваш аккаунт. Включить двухфакторную аутентификацию в большинстве приложений можно в настройках безопасности и входа.

На компьютере установите антивирус и включите все возможные функции. Антивирусы определяют потенциально вредоносные сайты и программы.

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