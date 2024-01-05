Украинцам рассказали, как нужно действовать, если потеряли телефон: это важно знать
Смартфон или планшет - это прямой доступ к частным данным пользователя. Если вы его потеряли, то действовать нужно немедленно, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться банковскими данными.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Киберполиции.
Что нужно делать
Если вы потеряли телефон, то специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- свяжитесь с оператором мобильной связи и заблокируйте SIM-карту, соответствующие инструкции размещены на официальных сайтах
- завершите все активные сеансы в аккаунтах
- измените пароли для учетных записей Apple ID и Google, социальных сетей, мессенджеров, почтовых ящиков и онлайн-банкинга
- обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно
- в зависимости от ситуации, заблокируйте или удалите все данные на устройстве. Следуйте инструкциям из официальных ресурсов производителя утраченного прибора
Если вы стали жертвой кражи - срочно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
Если пострадали от преступления в интернете - подайте электронное обращение на сайте киберполиции.
Как защитить свой телефон
Специалисты советуют следовать общим советам:
- не переходите ни по каким сомнительным ссылкам, особенно если их прислали незнакомцы
- не загружайте на телефон никакие файлы и картинки от незнакомых контактов. В файле может быть зашифрован вирус
- обращайте внимание на электронный адрес страницы
- не подключайтесь к сетям Wi-Fi без пароля. Их легче сломать. Выключите в телефоне функцию "Автоподключение к Wi-Fi"
- обязательно установите пароль на телефон и на самые важные программы
Также следует включить двухфакторную аутентификацию на всех важных приложениях: Instagram, Viber, Telegram, Facebook. Двухфакторная аутентификация означает, что вам нужно будет отдельно подтверждать через код в смс каждый вход в приложение с незнакомого устройства.
Тогда злоумышленники не смогут сломать ваш аккаунт. Включить двухфакторную аутентификацию в большинстве приложений можно в настройках безопасности и входа.
На компьютере установите антивирус и включите все возможные функции. Антивирусы определяют потенциально вредоносные сайты и программы.
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