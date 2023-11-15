Украинцам рассказали, как можно надежно защититься от ОРВИ, гриппа и коронавируса

Как избежать респираторных инфекций

Для того, чтобы защитить свое здоровье в холодное время года, необходимо:

мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком

избегать тесных людных мест

проветривать жилье и офис

использовать увлажнитель воздуха - через пересушенную слизистую вирусам легче проникнуть в организм

насколько это возможно в украинских реалиях, спать достаточно, чтобы чувствовать себя бодрыми

питаться сбалансированно

быть физически активными

вакцинироваться от гриппа. Эта прививка не является бесплатной, однако рекомендуем приобрести вакцину и прививаться у семейного врача

вакцинироваться против пневмококковой инфекции, которая вызывает, в частности, пневмонию. Эта вакцина также не закупается государством, однако доступна в аптеках

вакцинироваться против COVID-19. Сделать это можно бесплатно в любом пункте прививок

Когда вакцинироваться от гриппа

Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Признаками гриппа являются внезапное начало, головные боли, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 °C и более, кашель.

При первых симптомах - обратитесь к семейному врачу. Только врач сможет определить диагноз и назначить соответствующее лечение.

Вакцина от гриппа относится к рекомендованным и не входит в национальный календарь прививок, но ее можно приобрести в аптеке и привить у своего семейного врача.

Кто должен вакцинироваться в первую очередь

медики, контактирующие с пациентами и имеющие высокий риск заразиться

люди с хроническими болезнями, имеющие высокий риск осложнений

люди с ВИЧ

люди с первичными иммунодефицитами

пожилые люди

беременные

люди, работающие в больших коллективах

Симптомы коронавируса

К наиболее распространенным симптомам коронавируса относятся: