Украинцам рассказали, как можно надежно защититься от ОРВИ, гриппа и коронавируса

Избежать респираторных инфекций, таких как ОРВИ, грипп и COVID полностью на 100% невозможно. Однако можно легко снизить риск заражения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.
Для того, чтобы защитить свое здоровье в холодное время года, необходимо:
Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.
Признаками гриппа являются внезапное начало, головные боли, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 °C и более, кашель.
При первых симптомах - обратитесь к семейному врачу. Только врач сможет определить диагноз и назначить соответствующее лечение.
Вакцина от гриппа относится к рекомендованным и не входит в национальный календарь прививок, но ее можно приобрести в аптеке и привить у своего семейного врача.
Кто должен вакцинироваться в первую очередь
К наиболее распространенным симптомам коронавируса относятся:
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