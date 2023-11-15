Скарлатина: что это за болезнь, симптомы и как лечить

Скарлатина - это детское инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Из-за болезни в Киеве уже несколько школ объявили карантин и перешли на дистанционное обучение.

Как проявляется скарлатина, какие ее симптомы

Скарлатина - это острое антропонозное бактериальное инфекционное заболевание, которое проявляется интоксикацией, гнойным поражением миндалин ротоглотки и характерной мелкокрапчатой сыпью.

Возбудителем заболевания является бета-гемолитический стрептококк группы А.

Источником инфекции является больной с начала заболевания до 4-5 суток после исчезновения клинических симптомов.

"Основной механизм передачи возбудителей - воздушно-капельный, также реже возбудитель может передаваться от человека к человеку через белье, предметы быта, игрушки. Входными воротами инфекции являются ротоглоточные миндалины", - рассказал Сергей.

Какие могут быть симптомы скарлатины (фото: facebook.com/moz.ukr)

Инкубационный период от нескольких часов до 12 дней.

Типичная форма скарлатины начинается остро: после незначительного остывания температура тела за 6-7 часов повышается до 38,5-40 градусов.

У маленьких детей при этом нередко появляется одноразовая или повторная рвота. Больные жалуются на головную боль, недомогание, болезненность при глотании.

В конце первых суток заболевания (иногда на второй день) появляются характерные пятнистые мелкие высыпания на коже.

Сначала сыпь появляется на шее и верхней части груди, а в течение последующих 2-3 дней распространяется по всему телу.

Как лечат скарлатину и какие могут быть осложнения

Скарлатина давно известно заболевание против которого доступно, а главное эффективное лекарство, а именно антибиотики.

Однако возможны осложнения в случаях, когда медицинская помощь не была оказана вовремя. Это лимфаденит, отит, синусит, артрит, миокардит, нефрит.

В случаях нелеченых случаях скарлатины может развиться такое заболевание как ревматизм, при котором поражаются суставы и сердце.

"На помощь врачу приходят экспресс степто-тесты, которые в короткий промежуток времени могут подтвердить или опровергнуть наличие именно стрептококковой этиологии у пациента", - сообщил врач.

Какая может быть профилактика болезни

Специфической профилактики болезни не существует, то есть вакцин против нее нет.

Однако своевременная изоляция подтвержденных случаев скарлатины может сделать невозможным передачу возбудителя от инфицированного лица к здоровому.

Какая профилактика скарлатины (фото: facebook.com/moz.ukr)