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Українцям розповіли, як можна надійно захиститись від ГРВІ, грипу і коронавірусу

Як захиститись від респіраторних захворювань (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Уникнути респіраторних інфекцій таких, як ГРВІ, грип та COVID повністю на 100% неможливо. Однак можна легко знизити ризики зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Як уникнути респіраторних інфекцій

Для того, щоб захистити своє здоров'я у холодну пору року, необхідно:

  • мити руки з милом та користуватися антисептиком
  • уникати тісних людних місць
  • провітрювати житло та офіс
  • використовувати зволожувач повітря - через пересушену слизову вірусам легше проникнути в організм
  • наскільки це можливо в українських реаліях, спати вдосталь, щоб почуватися бадьорими
  • харчуватися збалансовано
  • бути фізично активними
  • вакцинуватися від грипу. Це щеплення не є безкоштовним, утім рекомендуємо придбати вакцину та щепитися у сімейного лікаря
  • вакцинуватися проти пневмококової інфекції, яка спричиняє, зокрема, пневмонію. Ця вакцина також не закуповується державою, проте доступна в аптеках
  • вакцинуватися проти COVID-19. Зробити це можна безоплатно у будь-якому пункті щеплень 

Коли вакцинуватись від грипу

Грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Ознаками грипу є раптовий початок, головний біль, ломота у м’язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38 °C і більше, кашель.

При перших симптомах - зверніться до сімейного лікаря. Лише лікар зможе визначити діагноз та призначити відповідне лікування. 

Вакцина від грипу належить до рекомендованих і не входить до національного календаря щеплень, але її можна придбати в аптеці і зробити щеплення у свого сімейного лікаря. 

Хто має вакцинуватися насамперед

  • медики, які контактують із пацієнтами і мають високий ризик заразитися
  • люди з хронічними хворобами, які мають високий ризик ускладнень
  • люди з ВІЛ
  • люди з первинними імунодефіцитами
  • люди похилого віку
  • вагітні
  • люди, які працюють у великих колективах

Симптоми коронавірусу

До найпоширеніших симптомів коронавірусу відносять:

  • лихоманка
  • сухий кашель
  • задишка
  • характерна сильна втома
  • біль у м'язах
  • біль у горлі
  • головний біль
  • втрата або порушення смаку або запаху (характерний симптом)

Раніше ми повідомляли, що відомо про скарлатину, через яку в Києві вже кілька шкіл оголосили карантин.

Також ми писали, як лікувати застуду та ГРВІ категорично не можна.

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