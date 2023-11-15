Українцям розповіли, як можна надійно захиститись від ГРВІ, грипу і коронавірусу

Уникнути респіраторних інфекцій таких, як ГРВІ, грип та COVID повністю на 100% неможливо. Однак можна легко знизити ризики зараження.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.
Для того, щоб захистити своє здоров'я у холодну пору року, необхідно:
Грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Ознаками грипу є раптовий початок, головний біль, ломота у м’язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38 °C і більше, кашель.
При перших симптомах - зверніться до сімейного лікаря. Лише лікар зможе визначити діагноз та призначити відповідне лікування.
Вакцина від грипу належить до рекомендованих і не входить до національного календаря щеплень, але її можна придбати в аптеці і зробити щеплення у свого сімейного лікаря.
Хто має вакцинуватися насамперед
До найпоширеніших симптомів коронавірусу відносять:
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