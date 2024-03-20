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Украинцам рассказали, как сделать операцию в больнице совершенно бесплатно: важные нюансы

Как сделать операцию бесплатно (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине пациенты могут провести операцию совершенно бесплатно. Чтобы узнать, в какой больнице могут сделать операцию, следует знать о некоторых нюансах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу Национальной службы здоровья.

Где могут сделать операцию бесплатно

Программа медицинских гарантий покрывает и безотлагательные, и плановые операции.

В любой больнице, имеющей договор с НСЗУ по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" или "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня" оперативные вмешательства безвозмездны.

Для плановой операции у пациента должно быть электронное направление, выданное семейным врачом, терапевтом, педиатром или лечащим врачом.

Обратите внимание, что соответствующая больница может проводить только оперативные вмешательства, которые свойственны ей в соответствии с направлением оказания медицинской помощи. Например, не каждое медучреждение сможет провести операцию через злокачественное новообразование и т.д.

Перечень бесплатных услуг при госпитализации с целью проведения операции:

  • первичный обзор и определение маршрута
  • все необходимые лабораторные исследования
  • все необходимые инструментальные исследования: ЭКГ, УЗИ, в частности с допплерографией, эндоскопические исследования, КТ, МРТ
  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
  • анестезия и осмотр анестезиологом перед операцией
  • собственно хирургическая операция
  • обеспечение лекарствами из Нацперечня и закупленными средствами других программ
  • интенсивная терапия при угрожающих жизни состояниях
  • круглосуточный врачебный и медсестринский уход
  • услуги по реабилитации при показаниях
  • питание в условиях стационара

Чтобы найти больницу, которая проводит операции, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Что делать, когда отказали

Многие пациенты и их родные убеждены, если в больнице говорят покупать лекарства - нужно покупать, если говорят, платить за операцию или КТ - нужно платить. Но это - неправда.

Если в медучреждении, у которого заключен договор с НСЗУ, у пациента требовали покупать лекарства, которые есть в Национальном перечне основных лекарственных средств или оплачивать услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий, это нарушение

В таком случае необходимо подать обращение в НСЗУ.

Важно, что для того, чтобы жалоба имела положительный результат, важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств (чеки, фото или видео, имена медработников, которые требовали средства).

 

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