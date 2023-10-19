Украинцам рассказали, как бесплатно пройти обследование, которое помогает обнаружить рак

В Украине гражданам рассказали, где можно бесплатно сделать маммографии, чтобы предотвратить рак. Важно знать, что необходимо для обследования.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья в Telegram .

Что помогает обнаружить обследование

Маммография позволяет обнаружить новообразование даже тогда, когда их нельзя определить при пальпации. Своевременное выявление новообразований способствует успешному лечению.

Обычно маммографию грудных желез назначают женщинам после 40 лет. Чтобы пройти диагностику бесплатно, нужно иметь направление от семейного врача или узкого специалиста - гинеколога, маммолога или другого врача.

Пройти исследование бесплатно можно в медицинских учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ по пакету "Маммография".

Таких больниц более 200 по всей стране. Их адреса можно найти по ссылке или позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

По пакету "Маммография" пациентки получают бесплатно консультацию врача, анализ проведенных ранее обследований (при наличии), исследования на цифровом маммографе, описание результатов и, собственно, результаты обследования.

Когда обследование платное

Если пациентка стремится пройти обследование самостоятельно, не имея на это рекомендаций и направления врача, это можно сделать за собственные деньги.

В услугу маммографии входит консультация, рентгенографическое исследование молочных желез в двух проекциях, анализ и описание результатов, запись результатов на цифровой носитель.

Важно обнаружить рак на ранней стадии. Поэтому необходимо проходить регулярные осмотры у врача: в возрасте до 30 лет - один раз в два года, в возрасте 30-40+ - один раз в год.